Les Blancs ont depuis longtemps gagné la méfiance générale que les Noirs ont à leur égard et cette femme, Renée Bach, n’est qu’un autre exemple parmi une longue liste de raisons.

Bach est un prétendu « missionnaire » qui a déménagé en Ouganda prétendument pour aider les enfants malades et affamés. Elle a créé une organisation à but non lucratif appelée Serving His Children et a commencé à pratiquer des procédures médicales pour lesquelles elle n’était même pas qualifiée. En conséquence, 105 enfants seraient morts sous sa « garde », la rendant aussi fausse que cette adolescente de Floride qui se faisait passer pour un médecin il y a quelques années.

HBO a décidé de donner une tribune à cette mâchoire blanche déjantée via une série documentaire en trois parties intitulée Complexe du Sauveur qui examine la controverse et aide essentiellement à présenter Bach sous un jour plus favorable comme une Karen passionnée avec de « bonnes intentions ». Les mêmes intentions qui ouvrent la route vers l’Enfer.

La réaction contre HBO pour lui avoir permis de propager son récit a été rapide et inflexible.

Plusieurs personnes qui ont répondu à la bande-annonce ont mentionné un autre documentaire moins propagandiste intitulé Les Messies That N’étaient pas qui est produit par des journalistes ougandais.

Il convient de noter que Bach réglé un procès devant le tribunal et selon Radio Nationale Publique, a accepté de payer les deux mères qui ont porté plainte. 9 500 $ chacun, sans aveu de culpabilité.

Cela ressemble à du blanc.

Complexe du Sauveur premières le 26 septembre à 21h