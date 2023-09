HBO doc Savior Complex sur la controverse de Renée Bach en Ouganda

Les Blancs ont depuis longtemps gagné la méfiance générale que les Noirs ont à leur égard et cette femme n’est qu’un autre exemple parmi une longue liste de raisons.

Renée Bach est une prétendue « missionnaire » qui a déménagé en Ouganda prétendument pour aider les enfants malades et affamés. Elle a créé une organisation à but non lucratif appelée Serving His Children et a commencé à pratiquer des procédures médicales pour lesquelles elle n’était même pas qualifiée. En conséquence, 105 enfants seraient morts sous sa « garde ». Elle est aussi fausse que cette adolescente de Floride qui se faisait passer pour un médecin il y a quelques années.

HBO a décidé de donner une tribune à cette mâchoire blanche déjantée via une série documentaire intitulée Complexe du Sauveur qui examine la controverse et aide essentiellement à présenter Renee sous un jour plus favorable en tant que Karen adorée avec de « bonnes intentions ». Les mêmes intentions qui ouvrent la route vers l’Enfer. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

La réaction contre HBO pour avoir permis à ce grand public de propager son récit a été rapide et inflexible.

Les gens ne sont PAS là pour les taureaux#!t.

Plusieurs personnes qui ont répondu à la bande-annonce ont mentionné un autre documentaire moins propagandiste intitulé Les Messies That N’étaient pas qui est produit par des journalistes ougandais.

Il convient de noter que Renée Bach a réglé un procès devant le tribunal et, selon NPR, a accepté de payer aux deux mères qui ont déposé la plainte 9 500 $ chacune, sans aucun aveu de culpabilité.

Cela ressemble à du blanc.