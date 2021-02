HBO développe son propre film sur la frénésie des actions GameStop, le septième projet de film à sortir de la débâcle alors que les grandes maisons de production hollywoodiennes se précipitent pour tirer chaque centime de la «rébellion» populaire contre Wall Street.

HBO est le dernier d’une cascade de films en préparation sur le fameux short squeeze, prêt à exploiter Jason Blum de Blumhouse – généralement connu pour ses offres d’horreur à petit budget comme « Paranormal Activity » et « Sinister » – pour le producteur exécutif, Variety a rapporté sur Vendredi.

Andrew Ross Sorkin est également producteur exécutif. Il a co-créé la série « Billions », qui jette un regard dramatique sur le monde des hedge funds – dont certains ont joué un rôle de co-vedette dans le fiasco GameStop, avec des fonds de Wall Street comme Melvin Capital et Citron Research subissant des milliards de pertes. après avoir fortement vendu à découvert le détaillant de jeux. Sorkin est également derrière un livre et un film sur le krach financier de 2008, dont le dernier a été publié par HBO.

Alors que le film récemment annoncé est sur le point de raconter une histoire de «Comment un soulèvement populiste des day traders sur les réseaux sociaux a battu Wall Street à leur propre jeu, bouleversant le marché boursier et secouant le monde financier en son cœur» – le phénomène GameStop a également attiré un grand nombre de bigwigs hollywoodiens cherchant à encaisser.

Alors maintenant nous avons – HBO fait un film GameStop

– Un film basé sur une proposition de livre (!) Sur l’histoire de GameStop

– Un autre long métrage écrit par Mark Boal (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty)

– Et un long métrage documentaire – Nibel (@Nibellion) 5 février 2021

Pour ceux qui tiennent le score, HBO est le septième grand projet à être mis en développement sur la flambée des stocks. Deux documentaires ont déjà été annoncés, un long métrage Netflix scénarisé par le scénariste de ‘Hurt Locker’ Mark Boal, une minisérie intitulée ‘To the Moon’, une adaptation MGM du prochain livre de Ben Mezrich ‘The Antisocial Network’, ainsi qu’un projet possible de RatPac Entertainment de Brett Ratner.

Il y aura tellement de films GameStop en compétition pour perdre de l’argent. – Schooley (@Rschooley) 5 février 2021

Le grand nombre de maisons de production qui se précipitent pour faire saigner l’histoire pour tout ce qu’elle vaut en a déjà beaucoup sur les réseaux sociaux qui secouent la tête et perdent tout intérêt.

veuillez l’arrêter https://t.co/O9FxvMp4Ko – Edward Ongweso Jr (@bigblackjacobin) 5 février 2021

Bien que le drame de la « rébellion de Reddit » ait été largement présenté comme des petits gars le collant aux gros chats de Wall Street, ce ne sont pas seulement les petits commerçants amateurs qui se sont distingués comme des bandits à partir de la courte pression. Certains gestionnaires de hedge funds professionnels ont également fait beaucoup d’argent, comme Senvest Management, basé à New York. Richard Mashaal et Brian Gonick, qui dirigent la société, disent avoir récolté un bénéfice de près de 700 millions de dollars après avoir remarqué la reprise des actions en septembre. Vendredi, le cours de l’action GameStop était plus de 700% plus élevé qu’à l’époque, malgré un crash important depuis son pic de fin janvier.

«Quand il a commencé sa marche, avons-nous pensé, quelque chose se passe ici,» Mashaal, 55 ans, a déclaré au Wall Street Journal. «Mais nous ne savions pas à quel point cette chose allait devenir folle.»

