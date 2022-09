HBCU Grads Talk Classic Sitcoms On ” Adult ‘Hood’ Podcast, Ep 3

Avez-vous déjà écouté?

Alejandro et Lexi with the Curls sont de retour avec les manigances nostalgiques – cette fois, en réfléchissant sur les sitcoms classiques des années 90 qui règnent toujours en maître à ce jour.

De « New York Undercover » à « Martin », les amoureux de la télévision de toujours se souviennent des émissions qu’ils aiment toujours près de trois décennies plus tard.

Au cours de 6 épisodes (produits par Cam P), Alejandro (Est. 1983) et Lexi (Est. 1984) auront des discussions honnêtes sur les fréquentations (à presque 40 ans), la navigation dans l’industrie du divertissement, la gestion des angoisses de la fin de la trentaine, et beaucoup plus.

Ils intervieweront également des icônes des années 90, approfondiront des sujets tabous, mettront en évidence les films/émissions essentiels à regarder et pourront potentiellement se connecter avec des célébrités comme Maître P et Comtesse Vaughn.

Né et élevé à Hampton, en Virginie, Lexi est un maven unique d’Instagram Story, un influenceur vagabond, un survivant de Mercury Retrograde et une cuspide Gemini-Cancer qui aime un bon mystère de meurtre, une sitcom classique des années 90 et un marathon ’90 Day Fiancé’.

Fils de Trick Daddy et Rachel True dans une autre vie, Alejandro est un amoureux nostalgique de la culture pop, des femmes ringardes qui aiment la musique trap, des tantes épaisses qui s’amusent avec Frankie Beverly et des pattes de crabe qui ont mangé des ailes de piment au citron avec Andre 3000.

Né et élevé à Miami, en Floride, c’est un rêveur épris de Publix qui a développé sa vieille âme en regardant “Matlock”, “In The Heat Of The Night” et “Touched By An Angel” avec sa grand-mère.

Ensemble, ils forment un duo dynamique qui espère un jour empêcher les gens de prononcer le « L » du saumon.

Découvrez le troisième épisode (et abonnez-vous !) ci-dessous :





Pour plus d'informations sur 'The Adult 'Hood: A Podcast For Geriatric Millennials', cliquez sur ici