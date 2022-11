HBCU dépose une plainte demandant l’examen de la recherche de bus

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Une université historiquement noire de Caroline du Nord a annoncé lundi qu’elle avait déposé une plainte auprès du ministère de la Justice demandant l’examen d’une fouille d’un bus transportant des étudiants lors d’un contrôle routier en Caroline du Sud le mois dernier.

La présidente de l’Université Shaw, Paulette Dillard, a accusé des agents des forces de l’ordre du comté de Spartanburg d’avoir profilé racialement les 18 étudiants voyageant dans un bus contractuel de Raleigh, en Caroline du Nord, à une conférence à Atlanta le 5 octobre.

Deux shérifs de Caroline du Sud ont nié que le profilage racial ait joué un rôle dans l’arrêt de la circulation et ont déclaré que le bus avait été arrêté parce qu’il avait fait une embardée.

Mais lors d’une conférence de presse lundi, Dillard a déclaré que le problème était de savoir comment l’infraction mineure alléguée s’était transformée en recherche de drogue, si chaque arrêt incitait à une telle recherche et, sinon, qu’est-ce qui déclenche une recherche.

“Les effets néfastes de l’érosion des droits individuels sous le prétexte de la loi et de l’ordre sont réels – et ils sévissent dans tout le pays”, a-t-elle déclaré. « Soyons clairs… le racisme est une question de pouvoir et de systèmes ; et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de genou sur le cou de quelqu’un qu’il n’y a pas de mal.

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, le shérif du comté de Spartanburg, Chuck Wright, a qualifié les accusations de profilage racial de “tout simplement fausses”. Les agents ont arrêté le bus banalisé aux vitres teintées parce qu’il avait fait une embardée, a-t-il dit. L’arrêt faisait partie de «l’opération Rolling Thunder», une campagne anti-drogue d’une semaine au cours de laquelle des députés et des officiers d’agences de tout l’État patrouillent sur les autoroutes du comté.

“Si quelque chose que nous faisons est raciste, je veux le savoir, je veux le réparer et je veux que cela ne se reproduise plus jamais”, a déclaré Wright. “Mais cette affaire ici n’a absolument rien à voir avec le racisme.”

Un chien en laisse “a parcouru les bagages”, ne révélant rien d’illégal, a déclaré Wright. Des images de la caméra du corps de la police montrent des agents fouillant plusieurs sacs dans le stockage sous le ventre du bus. Le conducteur a reçu un avertissement.

La plainte de l’université indique qu’une violation de voie serait une justification insuffisante pour une fouille de drogue et que le droit des étudiants à la vie privée a été violé car alors que le conducteur a consenti à une fouille du compartiment à bagages, les passagers n’ont pas consenti à une fouille de leurs bagages individuels. Il allègue également que l’opération Rolling Thunder ciblait de manière disproportionnée les conducteurs noirs.

Le shérif du comté de Cherokee, Steve Mueller, a déclaré que les agents “n’avaient rien fait de mal” et ne pouvaient pas connaître la race des personnes à l’intérieur du bus lorsqu’ils l’ont arrêté.

Wright et Mueller ont refusé de commenter lundi la plainte.

Les membres démocrates de la délégation du Congrès de Caroline du Nord ont demandé le mois dernier au ministère de la Justice d’enquêter sur l’incident.

L’arrêt de la circulation intervient après un incident en avril en Géorgie, où les adjoints du shérif ont arrêté le bus de l’équipe féminine de crosse de l’Université d’État du Delaware et l’ont fouillé à la recherche de drogue. Tony Allen, le président de la HBCU, s’est dit “furieux” et a accusé les forces de l’ordre d’intimidation et d’humiliation.

Le shérif du comté de Liberty, William Bowman, qui est noir, a déclaré en mai que des députés avaient trouvé de la drogue dans un autre bus le même matin. Le bus nolisé de l’équipe a été arrêté parce qu’il roulait sur la voie de gauche, une violation de la loi géorgienne, selon Bowman, qui a déclaré que les députés avaient fouillé le bus après qu’un chien renifleur de drogue l’ait « alerté ». Personne n’a été arrêté ou inculpé et le conducteur a reçu un avertissement.

The Associated Press