HB10 | Les écoles publiques du comté de Wake discuteront de l’impact du House Bill 10 sur le district

RALEIGH, Caroline du Nord (WTVD) — Les dirigeants des écoles publiques du comté de Wake exhortent les législateurs de Caroline du Nord à transcender les partis politiques et à soutenir le veto du gouverneur Cooper sur le projet de loi 10. Le plus grand district scolaire de l’État l’a qualifié de « mauvaise politique » et d’« accord brut pour les familles ».

« Cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le comté de Wake », a déclaré Chris Heagarty, président du conseil scolaire du comté de Wake. « Nous croyons fermement que les fonds publics devraient d’abord être utilisés pour soutenir l’éducation publique. Le projet de loi 10 ne fait pas cela. »

Dans le cadre d’une initiative majeure sous la direction du surintendant Dr Robert Taylor, le district scolaire a tenu une réunion urgente parce qu’il pensait que HB 10 redirigerait environ 36 millions de dollars des écoles publiques du comté de Wake. L’impact pourrait potentiellement se faire sentir au niveau des inscriptions d’étudiants et de la capacité de doter des postes.

« Tous ceux qui me connaissent savent que je viens du Mississippi. Leur salaire moyen est plus élevé que celui de la Caroline du Nord. Comment est-ce possible », a interrogé le Dr Taylor. « Cette communauté locale a repris le relais que l’État lui avait laissé en matière d’éducation publique. »

Le district scolaire a déclaré qu’il n’était pas opposé aux écoles privées. Ils croient que ces écoles jouent un rôle important dans notre communauté, mais ils affirment que cela ne devrait pas se faire au détriment des écoles publiques.

Pour la vice-présidente du conseil scolaire, Monika Johnson-Hostler, cette mesure est personnelle. Elle a grandi dans la campagne de Caroline du Nord.

« Nous savons que près d’un cinquième de l’argent des bons sera versé à des écoles privées dans deux comtés : Wake et Mecklenburg. Ainsi, dans des comtés comme Davidson, où j’ai grandi, il n’y a pas d’écoles privées, mais ces étudiants auront des bons pour y aller. où? » dit-elle.

Mike Long de Parents for Educational Freedom en Caroline du Nord est un défenseur du HB 10. Il a déclaré à Eyewitness News qu’il est conçu pour investir davantage dans les étudiants que dans les systèmes.

« Les parents savent ce qui est le mieux pour leur enfant et c’est là qu’ils peuvent être mieux éduqués. Tout ce que nous disons, c’est que l’argent de leurs impôts doit suivre leur enfant afin qu’ils puissent lui donner la meilleure éducation qu’ils jugent appropriée », a déclaré Long. « Fournir des fonds à ceux qui sont coincés dans une école assignée à un code postal particulier et qui ne travaillent pas pour leur enfant, afin qu’ils puissent avoir la capacité économique d’aller dans une école pour répondre aux besoins éducatifs de leur enfant. »