Hazel McCallion décède à 101 ans

Ancien Mississauga, Ont. la maire Hazel McCallion, surnommée “l’ouragan Hazel”, est décédée. Elle avait 101 ans.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé la mort de McCallion dans un communiqué de presse tôt dimanche matin.

“À la demande de la famille, j’annonce avec le cœur lourd le décès de ma chère amie et mentor, Hazel McCallion”, a déclaré Ford dans un communiqué.

Le premier ministre Doug Ford est vu sur cette photo avec Hazel McCallion. (La Presse Canadienne)

Selon Ford, Hazel est décédée paisiblement chez elle à Mississauga tôt dimanche matin.

“Il n’y a pas une seule personne qui a rencontré Hazel qui ne soit pas partie en admiration devant sa force de personnalité”, a déclaré Ford. “Je me considère incroyablement chanceuse d’avoir appelé Hazel mon amie au cours de ces dernières années. En entrant dans le monde de la politique, j’ai eu la chance d’apprendre de sa sagesse et de ses conseils, qu’elle a offerts de manière désintéressée jusqu’à la toute fin.”

McCallion a été maire de Mississauga de 1978 jusqu’à sa retraite en 2014. Après 36 ans en tant que maire de Mississauga, la féroce politicienne laisse derrière elle un héritage sans pareil dans la septième plus grande ville du Canada.

Surnommée “l’ouragan Hazel” pour son franc-parler politique, elle a pris d’assaut 12 élections municipales, laissant à ses adversaires peu de chances de succès.

Elle a vu la ville traverser certains de ses pires événements, notamment le déraillement du train de Mississauga en 1979, survenu quelques mois seulement après sa prise de fonction.

À la demande de la famille, j’annonce avec le cœur lourd le décès de ma chère amie et mentor, Hazel McCallion. Il n’y a pas une seule personne qui a rencontré Hazel qui ne soit pas partie en admiration devant sa force de personnalité. Déclaration complète : https://t.co/3m1DI9iV28 – Doug Ford (@fordnation) 29 janvier 2023

Le train, transportant des produits chimiques toxiques, a déraillé dans une zone densément peuplée près de Mavis Road, provoquant une importante explosion. McCallion, avec la police régionale de Peel, a supervisé l’évacuation de la ville, mettant plus de 200 000 personnes en sécurité.

Bien qu’elle se soit foulé la cheville, McCallion a tenu des conférences de presse et des briefings mis à jour tout au long de la semaine d’urgence. Sans blessé ni vie perdue, la ville a été saluée pour ses efforts et l’évacuation pacifique de ses habitants.

L’événement a été un début difficile pour McCallion en tant que maire, mais qui l’a propulsée vers un règne imparable qui a vu Mississauga, autrefois un petit ensemble de villes et de villages, devenir la septième plus grande ville du Canada.

Hazel McCallion est décédée dimanche à son domicile de Mississauga.

Même au début de sa carrière, McCallion savait qu’elle atteindrait de grands sommets et était déterminée à réussir.

Né en 1921, McCallion a grandi dans la communauté de Port Daniel, au Québec, sur la côte gaspésienne de la province. Elle était la plus jeune de cinq enfants, la fille du pêcheur Herbert Armand Journeaux et de la femme au foyer Amanda Maude Travers.

Elle avait soif de connaissances et voulait aller à l’université après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, mais sa famille n’en avait pas les moyens. Au lieu de cela, elle a fréquenté une école de secrétariat et a joué au hockey professionnel pour aider à payer ses études, étant payée 5 $ par match.

Elle a finalement obtenu un emploi à la société canadienne Kellogg à Montréal. L’entreprise l’a transférée à Toronto en 1942, où elle a finalement rencontré l’amour de sa vie, Sam McCallion, et avec lui, a élevé trois enfants à Streetsville, en Ontario, une petite ville qui a finalement été fusionnée avec la ville de Mississauga.

McCallion a quitté le monde des affaires en 1967 pour faire de la politique à Streetsville, où elle est finalement devenue maire. Une fois Mississauga fusionnée, elle a de nouveau fait de la politique au niveau municipal, avant d’être élue mairesse.

McCallion avait dit dans le passé qu’elle donnait à la politique et à la ville de Mississauga tout ce qu’elle avait, sept jours sur sept. Elle était connue pour être sévère en matière d’impôts et avait pris des promoteurs pour qu’ils paient leur part de l’infrastructure à croissance rapide de la ville.

Connue pour son attitude franche, elle n’a jamais eu peur d’affronter les grands joueurs et s’est exprimée sur les questions internationales relatives aux droits de l’homme alors que la plupart étaient silencieuses. En 1983, elle est devenue l’une des premières politiciennes canadiennes à appuyer ouvertement la création d’un État palestinien.

Même à l’âge de 101 ans, McCallion était déterminé à garder la vitesse. Elle a accepté une offre de prolongation de son rôle de directrice de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et a renouvelé son rôle de conseillère spéciale auprès de l’Université de Toronto à Mississauga.

McCallion a reçu certaines des plus hautes distinctions du pays, y compris l’Ordre du Canada. En 2016, la province a nommé le 14 février « Hazel McCallion Day » en l’honneur de son anniversaire.

Pour McCallion, cependant, la plus haute distinction, a-t-elle dit dans le passé, a été d’être connue en tant que «maire du peuple», ce pour quoi elle s’est toujours battue.

“[I want to be] rappelé pour la construction d’une ville. Pas seul, [I had] un personnel formidable, des conseillers formidables et j’espère qu’ils se souviendront de moi pour les nombreuses installations que nous avons mises à la disposition des gens dans la ville. Parce que ma devise lorsque je me suis présenté comme maire de Streetsville et maire de Mississauga, j’ai toujours dit planification et développement pour [the] les gens », a déclaré McCallion à l’occasion de son 100e anniversaire.

Il s’agit d’une nouvelle en développement. Plus d’informations à venir.