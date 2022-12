Hazel Keech écrit un poème sincère pour son mari Yuvraj Singh à l’occasion de son anniversaire de mariage

Yuvraj Singh et Hazel Keech ont célébré hier six ans d’une vie conjugale heureuse. Tous deux ont publié des messages sur les réseaux sociaux qui sont trop mignons pour être ignorés.

Hazel a écrit : « Comment ça a commencé. VS Comment ça va. À l’amour de ma vie, prunelle de mes yeux, épine dans mon côté, douleur dans mon…. Oh attends, j’ai perdu le fil de mes pensées Heureux 6 ans de vie en tant que mari et femme, nous avons traversé tout, bonheur et conflits. Je me tiens plus grand avec fierté avec toi à mes côtés, la vie a été une aventure, profitons de la balade. Maintenant, nous sommes des parents, plus âgés et plus sages, plus gros et plus ronds avec des tonnes de rires. La vie nous a réunis, il n’a fallu qu’un seul regard, et maintenant je suis à toi pour toujours, je ne peux pas me décrocher. Je t’aime cher mari, tes ronflements et tout, il n’y a rien qui change, rien du tout. Ce poème accidentel a pris fin, mais la vie ensemble vient de commencer, à ce message, appuyez maintenant sur envoyer.





Yuvraj, d’un autre côté, a écrit: “Happy 6 baby! Voici tous les moments, grands et petits, qui ont fait grandir notre amour ️ n’aurait pas pu rêver d’un meilleur partenaire dans le crime, joyeux anniversaire @hazelkeechofficial », a partagé Yuvraj. Le meilleur clic de son message était une photo de selfie miroir candide d’Orion avec ses parents. Le message de Yuvraj a été inondé d’amour de la part des fans et des amis. Hazel avait également commenté le post de Yuvraj et demandé : « Comment avez-vous encore des photos que je n’ai jamais vues @yuvisofficial ! Merci de ne pas avoir partagé de photos 6 ans plus tard, je t’aime.





Lisez aussi: Yuvraj Singh fait du «sasti shopping» au Maroc, des photos font surface

En 2016, Yuvraj Singh et Hazel Keech se sont mariés. Le couple a eu leur nouveau-né, Orion, en janvier de cette année.