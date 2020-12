Parfois, il n’y a rien de tel que de regarder les gens se réunir après une longue séparation, même si l’un d’eux a un secret qui pourrait tout gâcher.

Sur cette semaine Fiancé de 90 jours, Noisette arrive enfin aux États-Unis et Tarik est absolument ravi. Il s’est habillé, il a acheté un bouquet de fleurs et il sourit jusqu’aux oreilles en attendant que son fiancé apparaisse enfin en haut de l’escalator. Quand elle le fait, elle a l’air tout aussi heureuse, mais bien sûr, c’est Fiancé de 90 jours il se passe donc quelque chose qui pourrait immédiatement ruiner ces joyeuses retrouvailles.

Comme l’explique Tarik dans l’aperçu exclusif ci-dessus, Hazel et lui ont déjà partagé une petite amie avec laquelle elle voulait couper toute communication.

« Je suis excité, mais en même temps, je suis nerveux parce que j’ai probablement foiré », dit-il. « Hazel est bisexuelle et nous avons une ex-petite amie nommée Menthe. Hazel m’a essentiellement interdit de toute communication avec Minty après notre rupture il y a un an et demi, mais il y a quelques semaines, je l’ai contactée parce que j’étais inquiète pour elle. »