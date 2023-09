Hazbin Hotel Series annonce la date de janvier 2024 sur Prime Video

En 2019, l’animatrice et illustratrice Vivienne Medrano (alias VivziePop) a sorti le pilote de sa prochaine série animée Hôtel à Hazbin. Les fans d’animation ont plutôt bien pris la série et au moment de la rédaction de cet article, elle avait accumulé 90 millions de vues sur YouTube. L’année suivante, A24 a choisi de reprendre le pilote pour une émission à part entière, et le public en verra bientôt tous les résultats dans les prochains mois.

Découvrez les nouveaux ordinateurs portables Surface de Microsoft

Plus tôt dans la semaine, Medrano a publié un court teaser confirmant Hôtel à Hazbin était sur Prime Video en janvier 2024, une date de diffusion qui était auparavant habitée par La légende de Vox Machina depuis deux ans. À l’origine, la série aurait été diffusée l’été derniermais le Les grèves hollywoodiennes mettre une clé dans ces plans. De plus, A24 et Prime ont déjà donné Hazbin le feu vert pour une deuxième saison. D’autres détails, tels que le nombre d’épisodes ou le casting, n’ont pas été révélés pour le moment.

Hôtel Hazbin – Annonce | Vidéo principale

Hôtel à Hazbin met en vedette Charlie Morningstar (exprimé dans le pilote par Jill Harris), la princesse de l’enfer qui ouvre un hôtel dans le but de réhabiliter les démons afin qu’ils puissent monter au paradis et également faire face au problème de surpopulation du mauvais endroit. Sa petite amie et le directeur de l’hôtel Vaggie (Monica Franco), la star de cinéma pour adultes/leur premier mécène Angel Dust (Michael Kovach), et Alastor (Edward Bosco), un démon de la radio qui aide à gérer l’hôtel pour rire, l’aident dans ses efforts. Le pilote a reçu les éloges de la plupart des téléspectateurs pour sa qualité de musique et d’animation, même s’il a été critiqué pour son humour un peu aussi nerveux.

Comme production sur le réel Hazbin le spectacle était en cours, Medrano et la société de production du pilote Spindlehorse Toons ont créé la série dérivée Bon sang patron, qui se concentre sur les assassins en enfer et a une troisième saison en production.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.