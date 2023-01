Hazard rejoint Ronaldo à Al Nassr ?

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Hazard rejoindra Ronaldo à Al Nassr?

Al Nassr souhaite acquérir danger édénique du Real Madrid dans l’espoir de l’aligner avec Cristiano Ronaldoselon Marché du pied.

L’équipe saoudienne cherche à signer Hazard cet été, et il est rapporté qu’elle cherchera à utiliser la relation qu’il entretient avec son manager actuel Rudi Garcia, qui l’a dirigé pendant son séjour à Lille.

Hazard a rejoint le Real Madrid depuis Chelsea en juillet 2019 moyennant des frais de transfert de 100 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’à l’été 2024 et touche un salaire déclaré de 9 millions d’euros par saison.

Hazard, qui aura 32 ans samedi, a continué à faire face à des difficultés au Santiago Bernabeu, n’ayant fait qu’un seul départ en Liga sous Carlo Ancelotti cette saison. En tout, il n’a inscrit que six buts depuis qu’il a rejoint Madrid.

Si Hazard partait pour Al Nassr, il s’associerait à Ronaldo, qui a signé un contrat de 2 ans et demi d’une valeur de 75 millions de dollars par an le 30 décembre. Ronaldo a regardé le match d’Al Nassr vendredi depuis les tribunes, servant le premier d’un deux- suspension du match pour avoir fait tomber un téléphone des mains d’un fan après la défaite de Manchester United à Everton en avril.

Eden Hazard est le dernier grand nom à être lié à Al Nassr. Angel Martinez/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– La Juventus a fait une enquête à Barcelone concernant Jordi Albarapports sport. Avec l’arrière gauche actuel Alex Sandro qui devrait être en fin de contrat cet été, il semble que le Bianconeri ont identifié Alba comme remplaçant. Ils sont optimistes quant à la possibilité de conclure un accord avec le manager du Barça Xavi Hernandez ayant un certain nombre d’arrières gauches à sa disposition. Alba, 33 ans, a fait huit départs en Liga cette saison.

– Ruben Neves reste sur la liste restreinte des candidats potentiels pour remplacer Sergio Busquetsmais toute la hiérarchie du club n’est pas convaincue, écrit Marque. Le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers, âgé de 25 ans, était lié à Barcelone cet été, et l’équipe de la Liga n’a pas réussi à progresser dans un mouvement pour la star de la Real Sociedad. Martin Zubimendile dernier en date indique qu’ils pourraient encore envisager un transfert pour l’international portugais.

– Caglar Soyuncu prévoit de rejoindre l’Atletico Madrid cet été si un accord ne peut être conclu ce mois-ci, comprend Fabrice Romano. Les pourparlers devraient se poursuivre sur un déménagement pour le défenseur central de Leicester City, âgé de 26 ans, qui est en fin de contrat à la fin de la saison, mais il semble qu’il ait déjà pris sa décision en ce qui concerne sa prochaine destination. .

– Napoli a proposé une offre de 19 millions d’euros pour signer Azzedine Ounahirapports Marché du pied. Un certain nombre de clubs se sont intéressés au milieu de terrain de 22 ans après une série de performances impressionnantes pour le Maroc lors de la Coupe du monde, et il serait désireux de passer en équipe de Serie A malgré ses prétendants en Premier League.

– Négociations contractuelles entre Adrien Rabiot et la Juventus devraient être mises en pause, révèle Gazzetta dello Sport. Il ne reste que six mois sur le contrat du milieu de terrain de 27 ans au stade Allianz, et bien qu’il soit rapporté qu’il a l’intention de rester au club pour le reste de la saison, on ne sait pas s’il envisage de prolonger son contrat dans le suivant. Rabiot a connu une amélioration de sa forme lors de la campagne actuelle de Serie A, ayant contribué à cinq buts en 12 matches.