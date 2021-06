Hazard montre des flashs mais l’Euro 2020 de la Belgique espère probablement dépendre de De Bruyne et Lukaku

La Belgique s’est échauffée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 avec une victoire 2-0 sur la Finlande à Saint-Pétersbourg et tandis qu’Eden Hazard a pu prouver sa forme physique, ce sont Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku qui ont prouvé qu’ils étaient la clé pour mener ce ‘Golden Generation’ à de l’argenterie.

Avec le drame de la dernière nuit du groupe A réservé à Copenhague où le Danemark a battu la Russie 4-1 pour remporter la deuxième place et un passage improbable jusqu’aux huitièmes de finale, Roberto Martinez s’est reposé et a tourné. Hazard, cependant, a été invité à terminer 90 minutes après une saison marquée par les blessures avec le Real Madrid qui ne l’a vu faire que 14 apparitions en Liga.

Il s’en est sorti indemne, mais Martinez serait pardonné d’avoir ressenti un plus grand sentiment de soulagement que De Bruyne et Lukaku aussi. Un Hazard en pleine forme est important pour cette équipe belge, l’équipe classée n ° 1 au monde, mais De Bruyne et Lukaku sont absolument essentiels à son succès pour le reste de ce tournoi.

De Bruyne a marqué les deux buts en seconde période, l’un marqué par Lukaku, après avoir commencé un match pour la première fois depuis que sa finale de Ligue des champions a été écourtée après avoir subi des fractures au visage.

« C’était un match difficile aujourd’hui », a déclaré le milieu de terrain de Manchester City, nommé homme du match.

« Nous savions que la Finlande jouerait très compacte et serait difficile à briser. Mais dès le moment où nous avons marqué, nous savions qu’ils devaient sortir et c’était plus ouvert. Notre seconde mi-temps était bien meilleure.

« C’est toujours agréable d’obtenir un prix individuel, mais le plus important est la façon dont nous jouons en équipe. J’essaie de pousser l’équipe à s’améliorer, individuellement aussi. Nous avons beaucoup appris aujourd’hui. Maintenant, nous devons nous préparer pour le prochain correspondre. »

Hazard peut également être satisfait de son travail de nuit, et pas seulement parce qu’il était sur le terrain pour le premier et le dernier sifflet pour la première fois depuis que le Real Madrid a joué contre la Real Sociedad en novembre 2019. Personnage vivant, sinon central, il avait 40 passes dans le dernier tiers – plus que tout autre joueur belge – et a réussi quatre tirs, dont deux cadrés. Il a également eu le malheur de ne pas avoir marqué, seulement refusé par un excellent arrêt du gardien finlandais Lukas Hradecky après avoir fait une irruption dans le côté gauche de la surface de réparation.

Mais lorsque la Belgique était à son apogée, c’était De Bruyne et Lukaku dans le vif du sujet. La paire a donné un avertissement à la Finlande en première mi-temps lorsque Lukaku a disparu entre deux chemises blanches et a été retrouvé par un clip De Bruyne dans la surface. L’attaquant de l’Inter Milan ne pouvait pas en avoir assez de la tête et il a été récupéré par Hradecky.

Contre la Finlande, Eden Hazard a montré à Roberto Martinez quels éléments offensifs il peut apporter, et qu’il est à nouveau capable de boucler 90 minutes. Getty

La Finlande a de nouveau eu de la chance en seconde période lorsque De Bruyne a enfilé l’aiguille avec une passe dans Lukaku, qui a pris une touche nette pour se retourner et s’est mis en un mouvement avant de percer sa finition dans le filet. C’était Lukaku à son meilleur mais VAR avait repéré les hors-jeu les plus serrés. Ce fut la dernière fortune de la Finlande.

À la 74e minute, De Bruyne a frappé dans un corner de la gauche et Thomas Vermaelen, 35 ans, a sauté pour donner de la tête via le poteau et la main tendue de Hradecky. La Belgique n’avait pas fini non plus et Lukaku a finalement marqué son but, prenant une autre passe de De Bruyne, faisant rouler un défenseur et frappant son tir dans le coin pour son troisième du tournoi et son 41e pour le club et le pays cette saison.

Après avoir dominé le groupe B, la Belgique jouera l’un des éliminatoires pour la troisième place des huitièmes de finale suivi d’une éventuelle rencontre en quart de finale avec l’Italie à Munich le 2 juillet. Après avoir guidé l’Inter Milan vers le titre de Serie A avec 24 buts en 36 matchs, le La défense italienne saura tout sur la menace que représentent l’ancien attaquant de Chelsea et Manchester United.

La Finlande, quant à elle, fait face à une attente nerveuse. Pendant une grande partie de la soirée, ils se sont classés deuxièmes du groupe A seulement pour le blitz de buts du Danemark et le deuxième de Lukaku pour la Belgique pour les pousser à la troisième place. Il est possible que leurs trois points en trois matchs ne soient pas suffisants pour les voir progresser.

Groupe B GP W ré L DG STP Belgique – Q 2 2 0 0 +4 6 Finlande 2 1 0 1 0 3 Russie 2 2 0 1 -2 3 Danemark 2 0 0 2 -2 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

« Je suis très fier de l’éthique de travail dont mes joueurs ont fait preuve aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur finlandais Markku Kanerva.

« Vous avez vu la qualité de la Belgique, mais je suis extrêmement fier de la façon dont mes joueurs se sont battus. Nous avons également créé quelques occasions, mais ces tirs ont été bloqués, malheureusement.

« Nous avons été un peu malchanceux avec le premier but. Je suis déçu que nous n’ayons pas pu marquer de point. Nous avons maintenant une petite, petite chance de passer, mais je suis fier de notre performance dans le tournoi. Nous avons montré que nous appartenir ici. »