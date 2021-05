Hazard commence alors que le Real Madrid bat Osasuna et l’Atleti gratte Elche

Le Real Madrid a tenu son sang-froid pour battre Osasuna 2-0 en Liga samedi alors qu’Eden Hazard faisait son premier départ depuis janvier, évitant que Zinedine Zidane le choisisse pour le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions mercredi contre Chelsea.

Après avoir fait une brève apparition sur le banc lors du match aller la semaine dernière, Hazard a joué 72 minutes à Valdebebas et pourrait maintenant affronter son ancien club dès le début du match retour pivot à Stamford Bridge.

« Il était très bon », a déclaré Zidane. « Il a joué près de Karim (Benzema), ils ont essayé des choses et j’étais très content de lui. »

Le Real Madrid a tout à faire contre Chelsea après avoir remporté le match d’ouverture 1-1 et il joue également un rattrapage en Liga, après que l’Atletico Madrid ait remporté une victoire 1-0 contre Elche en difficulté.

Fidel Chaves d’Elche a raté un penalty à la 91e minute dans ce qui pourrait s’avérer un moment charnière dans la palpitante course au titre de l’Espagne, l’Atletico conservant son avance de deux points sur le Real Madrid et portant l’avantage à cinq sur Barcelone.

Le Barça se rendra à Valence dimanche tandis que Séville, qui a maintenant six points de retard, joue son match en main lundi contre l’Athletic Bilbao.

« Nous entrons dans une période déterminante et chaque victoire est une étape très importante », a déclaré l’entraîneur de l’Atletico Diego Simeone.

La victoire de l’Atletico signifiait que la victoire du Real Madrid était essentielle et qu’ils devaient travailler dur contre une équipe déterminée d’Osasuna, Eder Militao sortant de l’impasse à la 76e minute avant que Casemiro ne le fasse deux quatre minutes plus tard.

L’équipe de Zidane a été étirée par des absents ces dernières semaines et il a laissé Luka Modric et Toni Kroos sur le banc, tout en donnant à Hazard son premier départ depuis le 30 janvier.

Il pourrait y avoir une nouvelle inquiétude, cependant, après que le défenseur Raphael Varane ait été enlevé à la mi-temps.

« J’espère que c’est une petite chose, mais pour le moment, je ne peux pas le dire », a déclaré Zidane.

La meilleure chance est tombée à Hazard sur un centre de Marcelo, mais il n’a pas réussi à attraper la volée proprement, la plaquant au sol et le gardien de but Sergio Herrera a brillamment réussi à sauver.

Benzema s’était déjà rapproché et Militao avait une paire de têtes au début de la seconde période qui a de nouveau attiré Herrera dans l’action.

Le danger s’est évanoui et est parti avec 18 minutes à gauche. Osasuna était également fatigant et Madrid a finalement réussi la percée, Militao l’a rendu la troisième fois chanceux, se levant haut pour se diriger dans le coin d’Isco.

Quatre minutes plus tard, il était deux, Benzema venant de la gauche et glissant une passe inversée pour Casemiro, qui s’est étiré pour contrôler et à la place a poussé le ballon directement dans le filet.

– Atletico devance Elche –

Elche a gaspillé deux occasions en or d’arracher un match nul contre l’Atletico.

D’abord, Antonio Barragan a volé à bout portant, puis le handball de Marcos Llorente a donné une chance à Fidel sur place, mais il a frappé le poteau.

« Je ne crois pas à la chance », a déclaré Llorente. « S’il n’avait pas touché le poteau, je pense qu’Oblak serait arrivé au tir. Nous avons les points et cela nous donne beaucoup de force pour aller de l’avant. »

L’Atletico est désormais assuré d’être en avance sur le Barça lors de son coup d’envoi au Camp Nou samedi prochain.

Le Real Madrid affrontera également Séville à Valdebebas un jour plus tard lors d’un week-end serré au sommet, mais la résistance d’Elche, 18e, face aux favoris de la Liga, suggère que la course pourrait bien aller jusqu’au dernier jour.

L’équipe de Simeone s’est vu refuser trois fois en première période, Luis Suarez a raté une chance en or avant d’avoir un but et un penalty exclu par VAR.

Enfin, l’Atletico a percé, avec Yannick Carrasco se faufilant sur la gauche avant de repérer l’arrivée de Llorente, dont le tir a dévié Josema Sanchez en entrant.

Barragan aurait dû égaliser à cinq minutes de la fin lorsque le ballon lui revenait à six mètres, mais il a volé.

Il y avait plus de drame à venir lorsque la croix de Victor Rodriguez a frappé la main du bondissant Llorente dans la surface et Fidel a intensifié pour sécuriser un point. Au lieu de cela, il a trouvé l’extérieur du poteau.

Résultats des élections fondées sur la circonscription électorale EN DIRECT: Bengale occidental | Tamil Nadu | Kerala | Assam | Pondichéry

Blogs EN DIRECT: Bengale occidental | Tamil Nadu | Kerala | Assam