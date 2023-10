Hazard, ancien attaquant du Real Madrid et de Chelsea, prend sa retraite du football

Eden Hazard a annoncé mardi sa retraite du football professionnel à l’âge de 32 ans, mettant ainsi un terme à ses 16 ans de carrière.

L’attaquant a connu des périodes réussies à Lille et Chelsea avant de terminer sa carrière en club par un passage décevant au Real Madrid.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Vous devez vous écouter et dire stop au bon moment », a écrit Hazard sur Instagram. poste.

« Après 16 ans et plus de 700 matches joués, j’ai décidé de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, j’ai joué et je me suis amusé sur de nombreux terrains à travers le monde.

Les meilleurs jours de la carrière de Hazard sont survenus à Chelsea, et il a fait ses adieux au club en marquant lors de la victoire contre Arsenal lors de la finale de la Ligue Europa 2019. Photo de Michael Regan/Getty Images

« Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance de rencontrer d’excellents managers, entraîneurs et coéquipiers. Merci à tous pour ces bons moments. Vous allez tous me manquer. »

Hazard a remercié ses trois clubs – Lille, Chelsea et Real Madrid – ainsi que la Fédération belge et l’équipe nationale dans sa déclaration.

« Un merci spécial à ma famille, mes amis, mes conseillers et les personnes qui ont été proches de moi dans les bons et les mauvais moments », poursuit le message.

« Enfin, un immense merci à vous, mes fans, qui m’avez suivi pendant toutes ces années et pour vos encouragements partout où j’ai joué. C’est le moment de profiter de mes proches et de vivre de nouvelles expériences.

« A bientôt hors du terrain mes amis. »

Hazard a remporté cinq titres de champion au cours de sa carrière – deux chacun avec Chelsea et Les Blancoset un avec Lille – ainsi qu’un certain nombre de prix individuels, dont celui de Joueur PFA de l’année en 2014-15.

Hazard était un membre clé de la nouvelle génération de joueurs belges qui ont remporté la troisième place à la Coupe du monde 2018, s’inclinant de peu face aux futurs vainqueurs, la France, en demi-finale.