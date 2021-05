Hazard a martelé après avoir semblé célébrer sur le terrain avec les joueurs de Chelsea alors que Zidane insiste sur la fierté de la défaite du Real Madrid (VIDEO)

Le meneur de jeu belge Hazard a fait un début rare pour Madrid à Stamford Bridge, où il a brillé pour Chelsea avant de partir pour les géants espagnols dans un méga-contrat il y a près de deux ans qui pourrait valoir jusqu’à 209 millions de dollars.

En plus de tester le gardien Edouard Mendy en seconde période, Hazard était anonyme par rapport aux normes qu’il s’était fixées lors de son séjour à Londres, faisant peu pour empêcher Madrid de s’effondrer hors des demi-finales avec une défaite 2-0 mercredi.

Eden Hazard était heureux pour Chelsea 💙 (via @btsportfootball)pic.twitter.com/MimWLtQkzF – ESPN FC (@ESPNFC) 5 mai 2021

Zidane tente de trouver Eden Hazard à Stamford Bridge 😂😂 pic.twitter.com/mAJdCNfmLg – Mark TrueBlue Sey (@Rowdy_Baddest) 5 mai 2021

Le pire était à venir alors que des images de Hazard félicitaient joyeusement les joueurs de Chelsea sur le terrain par la suite, embrassant ses adversaires à un moment où de nombreux supporters estimaient qu’il aurait dû garder un profil bas après un affichage terne des 13 fois vainqueurs et son dernier décevant. dans une période extrêmement sous-performante en Espagne jusqu’à présent.

« Eden doit jouer, » a déclaré l’entraîneur Zidane par la suite, faisant face à la pression sur ses tactiques douteuses et la décision d’aligner un joueur qui n’a fourni aucune aide et seulement trois buts en 18 apparitions cette saison. « Il doit reprendre confiance, petit à petit, en jouant. »

❗️ | «Le danger à la fin du match est inacceptable. Nous sommes en colère, nous ne le comprenons pas. Il ne peut pas rester au Real Madrid une seconde de plus.@elchiringuitotv – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 5 mai 2021

Eden Hazard entre dans le vestiaire de Chelsea après le match pic.twitter.com/ei1rbVvxe0 – Debby🇫🇷 (@ DebbyChelsea10) 5 mai 2021

La légende du club, Sergio Ramos, faisait une apparition encore plus rare, bien que ses performances déplacées aient alimenté les rumeurs selon lesquelles il était inapte et avait joué sur la base du terrible bilan du Real Madrid sans lui dans des matches cruciaux.

« Nous avons joué une demi-finale et les joueurs étaient préparés, » insista Zidane. « S’ils ont joué, cela signifie qu’ils étaient préparés. Nous pouvons être fiers de mes joueurs. Nous avons essayé et nous sommes arrivés jusqu’ici, à un pas de la finale.

Je l’ai dit, Hazard jouait pour nous. Le voir rire avec Zouma après le match🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 💙💙💙💙 pic.twitter.com/1qx0crtAkM – Chelsea Babe (Chelsea remportera la CL & FA Cup) (@debbie_chelsea) 5 mai 2021

« Chelsea a joué un super match et s’est qualifié et il faut les féliciter. On peut dire qu’ils méritaient la victoire. Nous avons essayé, mais au final, ils méritaient de gagner et de passer. »

Certains supporters madrilènes en colère ont déclaré que leur patience avec la star sujette aux blessures était terminée. « Le danger à la fin du match est inacceptable », dit un.

Le maillot du Real Madrid est blanc. Il peut être taché de sueur, de boue ou même de sang, mais jamais de honte. Hazard ne l’a jamais compris avant cela. pic.twitter.com/kbP5amLIcc – Martial🇬🇭🇳🇬 (@ RMAOzil10) 5 mai 2021

Hazard a pris cette photo. pic.twitter.com/FkW7ZIGLCA – Mahmoud🔱💎 (@Kemzy___) 5 mai 2021

« Nous sommes en colère, nous ne le comprenons pas. Il ne peut pas rester au Real Madrid une seconde de plus. »

D’autres l’ont comparé aux icônes du club Cristiano Ronaldo et Raul, connus pour leurs sacrifices et leurs performances sans réserve.

Le numéro 7 a la plus haute importance dans l’histoire du Real Madrid. Hazard doit apprendre ce que signifie porter ce numéro pour le plus grand club du monde. pic.twitter.com/NMetUUzcXN – Analyse du Real Madrid (@rmdanalysis) 5 mai 2021

Zidane a remporté la Ligue des champions à trois reprises avec Madrid, mais son avenir pourrait désormais reposer sur la capacité de son équipe à conserver son titre en Liga, avec une série de quatre derniers matches de championnat en deux semaines à partir de dimanche.

Madrid est à égalité de points avec Barcelone et deux derrière ses rivaux de la ville, l’Atletico, après avoir remporté deux de ses quatre derniers matches de championnat tout en faisant match nul 0-0.