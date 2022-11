Hayylo et Umps annoncent une offre intégrée pour soutenir les réformes des soins aux personnes âgées à domicile

Les sociétés de technologie de soins aux personnes âgées Hayylo et Umps se sont associées pour intégrer leurs offres et permettre aux prestataires de s’adapter aux réformes des soins aux personnes âgées à domicile.

DE QUOI S’AGIT-IL

L’intégration combinera la plate-forme de services de soins de Hayylo avec Umps Link, une technologie de maison intelligente et d’alarme personnelle actuellement utilisée par environ 300 000 Australiens.

Grâce à cela, les informations sur les soins générées via Umps Link sont mises à disposition sur la plateforme Hayylo. Les utilisateurs de Hayylo peuvent également engager des clients directement via le hub Umps Link sans avoir à compter sur des personnes pour répondre aux appels ou consulter un SMS.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Selon la déclaration commune des entreprises, leur solution intégrée aidera à préparer les prestataires de soins aux personnes âgées à mettre en œuvre les prochaines réformes des soins aux personnes âgées à domicile.

« Notre partenariat avec Hayylo signifie que les clients de Hayylo et d’Umps seront en mesure de créer des flux de travail efficaces en plus de nos informations en temps réel. En fin de compte, cela conduira à de meilleurs résultats de soins et à moins de gaspillage », a déclaré le PDG d’Umps, Adam Jahnke.

LA GRANDE TENDANCE

D’ici juillet 2023, le gouvernement australien commencera à mettre en œuvre un nouveau programme de soins aux personnes âgées et introduira un nouveau modèle de financement pour les soins à domicile appelé Support at Home. Ceci est conforme à la recommandations établi par la Commission royale sur la qualité et la sécurité des soins aux personnes âgées. Le nouveau programme remplacera le programme de soutien à domicile du Commonwealth, le programme de forfaits de soins à domicile et le programme de soins de restauration à court terme dans le cadre des réformes.

Au début de cette année, le ministère de la Santé et des Soins aux personnes âgées a publié un aperçu de son conception proposée pour le programme d’aide à domicile. Les premières réactions d’Australiens seniors et de prestataires de services ont trouvé ce modèle proposé “trop ​​rigide”.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral a récemment affecté 312,6 millions de dollars australiens (environ 200 millions de dollars) à améliorer les systèmes TIC dans le secteur des soins aux personnes âgées au cours des quatre prochaines années dans le cadre de son budget d’octobre 2022-2023. Cela vient après qu’une enquête nationale publiée en juillet a trouvé un manque d’implémentations de systèmes numériques critiques dans tout le secteur des résidences pour personnes âgées.

Dans d’autres nouvelles connexes, Hayylo et Telstra Health ont commencé à proposer une solution de communication intégrée qui permet aux patients, aux familles et aux équipes soignantes d’accéder aux informations en libre-service et réduit le temps consacré aux communications manuelles.