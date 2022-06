Haylie Duff sur le déménagement au Texas et le maintien d’une carrière à Hollywood : « Prenez la bonne décision pour votre famille »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’actrice et chanteuse Haylie Duff, qui a passé la majeure partie de sa vie à Hollywood, a décidé pendant la pandémie qu’elle allait ramener sa famille dans son État d’origine, le Texas.

La star a expliqué à Fox News Digital pourquoi elle avait décidé de retrouver sa famille et de revenir à ses racines.

« Eh bien, vous savez, j’ai grandi au Texas », a-t-elle partagé. « Le Texas est mon pays d’origine. Et donc, j’ai toujours imaginé que je reviendrais au Texas et élèverais notre famille ici et des choses comme ça.

« Et nous l’imaginions probablement plus alors que nos filles allaient au collège ou à cet âge-là », a expliqué la future maman de trois enfants. « Mais quand la pandémie est arrivée, nous [she and husband Matt Rosenberg] juste en quelque sorte regardé les uns les autres, et nous étions comme, ‘Est-ce qu’on devrait? Devrions-nous avoir un peu plus d’espace et un peu d’air frais ? »

Haylie a exprimé que ses craintes initiales de quitter Los Angeles étaient centrées sur sa carrière d’actrice.

« Je pense qu’une grande partie de ma peur de quitter Los Angeles était que ma carrière était là-bas et que je ne travaillerais plus jamais ou quelque chose comme ça », a-t-elle partagé. « Et, vous savez, je pense que tout cela nous a appris que Zoom peut certainement être un outil très puissant. Et nous pouvons, vous savez, très heureusement pour moi, continuer à travailler à partir d’ici, et je peux vivre près de mon papa, que je n’ai pas vécu ici (près de) mon père depuis très longtemps.

« Et donc il y a beaucoup de famille ici avec qui je peux passer du temps maintenant que je ne passais pas auparavant. Et nous adorons ça. Nous avons rencontré de grands amis ici, et nous avons vraiment atterri dans un super endroit ici. »

Quant à la plus grande différence entre Los Angeles et Austin ? Haylie dit que le trafic est une « énorme différence ».

« Nous devons faire face à tout ce trafic, même si Austin reçoit beaucoup de trafic avec tant de gens qui viennent ici maintenant. Mais, vous savez, je pense que notre qualité de vie a juste un peu changé », a-t-elle déclaré.

« Nos enfants, nous étions comme les regarder le dimanche. Nous étions comme, ‘Qu’est-ce que vous voulez faire les gars?’ Et ils ont dit : ‘Je ne sais pas, qu’est-ce que vous allez faire ?’ Et nous avons fini par faire un sac et aller à Barton Springs et emmener nos enfants nager dans la rivière là-bas.

« Et, vous savez, nous sortons beaucoup plus dehors, je pense, ici, et nous nous aventurons un peu plus ici. »

Quant à équilibrer une carrière à Hollywood tout en vivant dans l’État de Lone Star, Haylie dit qu’elle est simplement « reconnaissante ».

« Je suis très reconnaissante que les opportunités de travail soient toujours là pour moi », a-t-elle partagé. « Et je suis aussi un grand croyant que Dieu vous soutient. Et donc vous prenez la bonne décision pour votre famille, et il l’a. »

Haylie, qui est surtout connue pour ses rôles de Sandy Jameson dans la série télévisée à succès « 7th Heaven » et d’Amy Sanders dans « Lizzie McGuire », fait revivre son rôle d’Elizabeth Decker dans son nouveau film « The Wedding Pact 2 : The Baby Pact ». . »

« C’est une chose tellement incroyable en tant qu’interprète de pouvoir faire une suite pour un film comme celui-ci, vous savez? » elle a dit à Fox News Digital.

« J’ai l’impression que la plupart du temps, les suites sont pour des films comme les grands films Marvel ou comme, vous savez, les grands films d’action. Donc, pouvoir continuer ces histoires de personnages est vraiment spécial. Et, vous savez, le premier film se termine par ce genre de moment heureux pour toujours où elle se lance dans sa nouvelle vie de conte de fées. Et puis le deuxième film reprend des années plus tard avec elle dans la pire situation que vous puissiez imaginer.

Haylie espère que le film transmettra un message pour être plus gentil et indulgent. Dans le film, le mari du personnage d’Haylie, Elizabeth, meurt. Elizabeth fait maintenant face à l’incertitude alors qu’elle fait face à un procès qui menace de lui enlever son bébé.

« Je pense… c’est trouver comme la gentillesse les uns envers les autres et la tolérance les uns envers les autres et l’acceptation les uns des autres et des différences les uns envers les autres », a déclaré Haylie.

Haylie a déclaré qu’être mère était « l’une des choses » qu’elle « a pu apporter un peu à ce personnage ».

« Quand tu es face à des choses difficiles ou des choses dures, tu n’as pas vraiment le choix », a-t-elle poursuivi. « Vous êtes juste, vous allez les traverser, et vous devez le comprendre, et vous avez deux petites personnes, vous savez, qui vous regardent à tout moment.

« Et donc, vous finissez par trouver de la force d’une manière que vous ne saviez peut-être pas avoir auparavant. Et il y a quelque chose de très stimulant là-dedans, c’est sûr. »

Haylie est également la grande sœur de l’actrice Hilary Duff, qui a récemment posé nue pour la couverture du magazine Women’s Health. Haylie a partagé que sa sœur « était magnifique ».

« Il y a beaucoup d’autres pensées à ce sujet. Mais, vous savez, c’est une belle fille », a déclaré Haylie. « J’espère juste que mon père ne passera pas devant les kiosques à journaux. »

« The Wedding Pact 2: The Baby Pact » est maintenant diffusé à la demande et en HD numérique.