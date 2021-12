Haylie Duff partage sa recette de punch chaud des Fêtes qui plaira à tous pour les festivités de Noël

Fatigué du lait de poule traditionnel, des mimosas et des grogs chauds à Noël ? Haylie Duff sert sa recette de Punch chaud des Fêtes pour que votre soirée de vacances soit joyeuse et arrosée !

Haylie Duff fait vraiment tout ! C’est une maman, une actrice et la fondatrice de Real Girl’s Kitchen, un site Web rempli de délicieuses recettes, de trucs et astuces pour tous ! La star de Lifetime’s Mélanger Noël a partagé sa recette incontournable de Punch chaud des Fêtes pour égayer (et arroser) vos célébrations des Fêtes cette année. « Ma nounou m’a en fait appris à faire ça ! C’est quelque chose qu’ils font au Guatemala et c’est fait dans une mijoteuse avec des fruits. Un peu comme une sangria chaude », a expliqué Haylie. « Le fruit devient si mou dans la mijoteuse et vous le servez dans une tasse. Vous n’avez qu’à le vider avec une louche pour vos invités ! »

Sur son site, Haylie écrit que toute la famille peut profiter de cette boisson – même les enfants – car l’alcool est ajouté à la fin ! Pour commencer, préparez un bouillon ananas/poivre/anis étoilé avec 1 ananas pelé et coupé en cubes, 1 cuillère à soupe de grains de poivre noir et 1 gousse d’anis étoilé. Faites bouillir le zeste d’ananas, l’eau et les épices pendant 30 à 45 minutes, puis filtrez le tout en réservant le bouillon. Ensuite, dans votre mijoteuse, ajoutez une pomme rouge, une pomme verte et une prune coupées en cubes. Jetez également 1 c. de noix de coco en cubes, ce qui, selon Haylie, « ajoute une profondeur de saveur vraiment merveilleuse ». Enfin, Haylie ajoute 1 c. de raisins secs dorés et un petit sac de fruits secs mélangés.

Versez le bouillon ananas/poivre dans la mijoteuse, ajoutez quelques bâtons de cannelle et laissez cuire 6 heures à feu vif. Servir dans des verres individuels ou des mugs et garnir d’un alcool de votre choix, que ce soit de la tequila, du rhum ou du bourbon pour un cocktail de Noël chaud et bien arrosé !

Nous vous recommandons fortement de vous blottir avec votre punch Hot Holiday et de regarder Haylie’s Mélanger Noël, qui peut être diffusé en ligne sur le service de diffusion en continu de Lifetime. Obtenez la recette complète, étape par étape, du Hot Holiday Punch ci-dessous !

1 ananas, pelé et coupé en cubes

1 cuillère à soupe de grains de poivre noir

1 gousse d’anis étoilé

3 ch. l’eau

1 pomme rouge

1 pomme verte

1 prune

1 ch. noix de coco en cubes

1 ch. raisins dorés

1 petit sac (1-2 tasses) de fruits secs mélangés

1 bâton de cannelle

Dans une grande marmite, faire bouillir les zestes d’ananas, les grains de poivre et l’anis étoilé pendant 30-45 min avec 3 c. l’eau. Souche. Dans une mijoteuse, mélanger tous les fruits restants et le bouillon d’ananas. Cuire 6 heures à feu vif. Servir dans des verres individuels ou des tasses et garnir d’alcool ou de choix.