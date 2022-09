Hayley Williams et Taylor York de Paramore révèlent qu’ils sortent ensemble

Paramore est enfin de retour avec un nouveau single, et ils offrent aux fans un peu plus que de la musique en l’honneur de leur retour.

La chanteuse principale de Paramore, Hayley Williams, et le guitariste Taylor York ont ​​confirmé jeudi qu’ils sortaient ensemble.

Le couple a fait la grande révélation lors d’une interview avec Le gardien, mais ils ont refusé de commenter davantage leur relation. Cela survient plus de cinq ans après que Williams a annoncé sa séparation de son ex-mari, Chad Gilbert.

Dans une déclaration commune publiée sur Instagram en juillet 2017, le chanteur de “Misery Business” et le guitariste de New Found Glory ont confirmé leur rupture, affirmant qu’ils prévoyaient de “rester des amis proches qui se regardent bien”.

« J’espère que vous comprendrez que les aspects personnels de ce que nous traversons ne sont pas à la charge de quiconque. Seulement nous », lit-on dans leur déclaration. « Permettre aux gens d’aller plus loin dans ce moment de notre vie reviendrait à déshonorer notre histoire commune et notre capacité à avancer avec intégrité. Merci aux fans de nos deux groupes et pour toute la gentillesse dont vous nous faites preuve depuis tant d’années. Merci à nos familles de nous aimer en toutes nos saisons. Hayley et Chad.

Les rumeurs d’une romance entre Hayley et Taylor circulent depuis un certain temps maintenant, les fans pensant qu’ils pourraient être plus que des camarades de groupe après la sortie du morceau solo de Williams en 2020 “Crystal Clear”. La chanson, que Williams a racontée Fourche parle de «tomber amoureux», a une histoire impliquant York.

Apparemment, le guitariste a surpris Williams en superposant les voix chantées par son grand-père au cours des dernières secondes du morceau.

“Un jour, je suis entrée dans le studio où Taylor travaillait sur ma propre chanson d’amour (“Crystal Clear”), il a appuyé sur play et j’ai entendu la voix de mon Grandat, chantant sa chanson par-dessus la mienne”, a-t-elle écrit sur Instagram à la temps. “Je n’ai pas encore surmonté la douceur de ce moment de cercle complet dans ma vie. c’est un moment qui restera à jamais avec moi et qui vivra à travers celui qui écoute.

On ne sait pas si les deux hommes sortaient déjà ensemble à l’époque, mais les fans ne pourraient pas être plus heureux de les entendre rendre public leur romance maintenant.