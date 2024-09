Hayley Williams devient élisabéthaine au défilé Vivienne Westwood printemps 2025

Hayley Williams a incarné la reine Elizabeth I lors du défilé Vivienne Westwood printemps 2025 à Paris samedi.

La chanteuse de Paramore a choisi une robe orange à manches bouffantes avec des nœuds ornés le long du corsage. Elle a superposé sa robe aux couleurs vives sur une paire de leggings thermiques, complétant son look avec des plateformes à brides de cheville rouges, des boucles d’oreilles dorées et un sac à main miniature en cuir verni.

Hayley Williams assiste au défilé Vivienne Westwood printemps 2025 le 28 septembre à Paris. Getty Images

Williams portait ses tresses blondes dans un chignon bouclé, tandis que son maquillage se composait d’un visage poudré, d’un eye-liner rouge et d’une lèvre audacieuse assortie.

Parmi les autres stars au premier rang figuraient Cardi B, l’auteure Léna Mahfouf et la DJ espagnole Sita Abellan.

Hayley Williams assiste au défilé Vivienne Westwood printemps 2025 le 28 septembre à Paris. Getty Images

La dernière collection du directeur créatif Andreas Kronthaler mettait « moins d’accent sur les éléments historiques », selon Tianwei Zhang de WWD.

« Au lieu de cela, la collection dégageait un mélange de la sensualité aérobique de la vidéo d’entraînement de Jane Fonda et de l’attitude carpe diem vue sur la piste de danse du Studio 54 », a-t-il écrit. « Les formes étaient élégantes et sexy avec des décolletés plongeants et des tissus transparents chatoyants. »

L’automne dernier, Williams a parlé avec WWD de la possibilité de se recentrer après la dernière tournée de Paramore, qui s’est terminée en novembre 2023.

« Je dirais que ma routine habituelle est une thérapie une fois par semaine, et beaucoup de choses spécifiques le matin, que ce soit préparer du thé et le faire ressembler plus à un rituel que simplement verser de l’eau et mettre un sac dedans, « , a déclaré le chanteur. « J’ai fait de la physiothérapie pour essayer de renforcer mon cou, qui est abîmé à cause des coups de tête pendant toutes ces années. Et je pense que cela m’a connecté à mon corps d’une manière que je n’ai peut-être jamais été connectée à mon corps. Donc ces trois choses, être capable de s’exprimer et d’avoir un espace sûr pour vraiment traiter les choses, est quelque chose que je n’ai pas fait assez pendant notre absence. J’ai vraiment laissé tomber. Et maintenant que je suis à la maison, je m’y remets.