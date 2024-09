Hayley Williams critique Donald Trump lors du concert de Paramore au iHeartRadio Fest

Hayley Williams a critiqué Donald Trump lors du concert de Paramore au festival de musique iHeartRadio de Las Vegas, mettant en garde les fans contre le projet 2025 et les encourageant à voter.

Pendant l’interprétation de Paramore de « Big Man, Little Integrity », Williams s’est fixé sur la caméra qui diffusait le concert en direct sur Hulu et a parlé directement à la fois au public de Vegas et au public à la maison.

« Le Projet 2025 est la stratégie de Donald Trump pour contrôler et punir les femmes, les pauvres, les personnes de couleur et la communauté LGBTQ+ », a déclaré Williams.

Hayley Williams calls out Donald Trump live at iHeartRadio Music Festival! pic.twitter.com/U6PSH83TSz — 🏁 (@concertleaks) September 21, 2024

« Il est temps que tous les Américains s’unissent et mettent enfin en échec le programme de Trump. Et la seule façon d’y parvenir est de l’affronter dans les urnes. Vous voulez vivre dans une dictature ? Alors, allez voter. »

Williams a longtemps utilisé son micro pour condamner les républicains à cause de leurs lois anti-LGBTQ+, notamment lors d’un concert à Washington, DC en juin 2023, où elle a déclaré à ses fans : « Si vous votez pour Ron DeSantis, vous êtes mort pour moi. Est-ce que c’est assez confortable pour quelqu’un ? »

Plus tôt cette année, Paramore a refusé une résolution du Tennessee honorant le groupe pour sa victoire aux Grammy après que la Chambre des représentants de l’État, à dominante républicaine, ait rejeté une résolution similaire célébrant Allison Russell.

« Cette semaine, le représentant Justin Jones a présenté des résolutions pour honorer mon groupe, Paramore, et une autre artiste originaire de Nashville, Allison Russell, pour nos récentes victoires aux Grammy Awards (pour autant que je sache, ces résolutions n’ont aucune valeur juridique. Elles ressemblent à un grand high five ou à un chant « Joyeux anniversaire » dans le restaurant tout entier ») », a écrit Williams en février. « Les républicains de la Chambre n’ont laissé passer que la mesure reconnaissant la victoire de Paramore. Ils ont bloqué celle d’Allison. »

Elle a poursuivi : « Le racisme flagrant de nos dirigeants d’État est embarrassant et cruel. Moi-même et Paramore continuerons d’encourager les jeunes à se rendre aux urnes dans un souci d’égalité. »