L’ancienne star d’Emmerdale, Hayley Tamaddon, a échangé des messages enflammés avec un utilisateur de Twitter.

L’actrice de savon, 43 ans, a été contrainte de se défendre lorsqu’elle a été critiquée par un guerrier du clavier après avoir demandé à ses fans si quelqu’un pouvait lui recommander un endroit agréable pour se promener à Manchester.

Le Grand Manchester est actuellement soumis à des restrictions de niveau 3 au milieu de la pandémie de coronavirus et il est permis de marcher à l’extérieur avec votre foyer, votre bulle ou jusqu’à six amis.

S’adressant à Twitter lundi, la personnalité – qui est récemment apparue sur The Real Full Monty on Ice – a gentiment interrogé ses abonnés: « D’accord … Je veux aller me promener dans la neige aujourd’hui! Quelque part de joli..Où puis-je le trouver. ?! Parce que je suis en manc et que je n’en ai pas? «

La question de Hayley a exaspéré un adepte qui a critiqué la sensation du savon de ne pas rester à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus.

Hayley a correctement souligné que la marche est autorisée et a souligné avec effronterie la faute de frappe de la fan alors qu’elle retweetait le message et écrivait: « C’est une MARCHE lucy … quelque chose que nous sommes AUTORISÉS à faire. [Eye roll emoji ] passez une belle journée. Oh… et c’est « rester » pas stat. «

L’abonné a alors répondu: « Merci de m’avoir corrigé, j’avais besoin de ça. Passez une bonne journée, en disant simplement que vous pourriez marcher de chez vous dans votre région? »







Ne permettant pas à l’utilisateur des médias sociaux d’avoir le dernier mot et révélant le « ton grossier » du tweet lui a été infligé, Hayley a tapé: « Chère Lucy, tu ne me connais pas, donc je ne sais pas pourquoi tu as ressenti le besoin pour me dire de rester à la maison sur un ton si grossier.

« Tu aurais pu être gentil? Peut-être que j’aurais dû juste t’ignorer mais ça m’a touché..c’était un commentaire inutile mais peu importe. J’espère que tu vas bien. Avec gentillesse, Hayley.Xx »

Poursuivant la conversation, l’adepte a répondu: « Salut Hayley. Je ne vous connais pas non plus. Je suis désolé de vous avoir offensé, je voulais juste dire s’il vous plaît restez local, nous avons eu quelques soucis là où nous en sommes ici . Je suis désolé, et je suis une personne gentille, comme je suis sûr que vous l’êtes aussi. Aussi avec gentillesse lucy xx veuillez regarder mon profil). «







Apparemment en train de faire la paix, Hayley a terminé la conversation en ajoutant: « J’ai fait lucy … tu sembles être une femme avec qui je m’entendrais très bien et nous aurions beaucoup de choses à discuter … oublions ça maintenant .. J’espère que nous peut se rencontrer un jour et avoir un câlin! Dans le monde normal. «

Hayley n’a jamais peur de se défendre en ligne.

Le mois dernier, elle a frappé un troll qui a tapé un message vicieux à propos de l’émission The Real Full Monty on Ice qui sensibilise aux cancers dans les zones intimes du corps et à la manière dont les auto-contrôles aident à sauver des vies.

« C’est encore une fois », a écrit le méchant guerrier du clavier en réponse à un cliché des quatre femmes sur l’affiche promotionnelle de l’émission.

Ce à quoi Hayley a répondu: « Oui Trevor. Ce ‘c ** p’ encore une fois. La merde qui va potentiellement sauver des vies … pour que les gens ne se sentent pas gênés d’aller chez le médecin s’ils trouvent une bosse.

« Pour sensibiliser au cancer, pour lequel j’ai perdu mon meilleur ami qui me manque énormément. Mais bon … c’est juste de la merde n’est-ce pas. »

