Hayley Hasselhoff, mannequin et fille de David Hasselhoff, célèbre ses courbes sur le podium de la Miami Swim Week

Hayley Hasselhoff a fièrement montré ses courbes tout en se pavanant sur le podium.

Dimanche, le mannequin et sa fille David Hasselhoff ont défilé pour Cupshe x Tabria Majors lors de la Miami Swim Week. La marque inclusive de vêtements de plage lançait ses dernières collaborations avec Tabria Majors et Jojo Fletcher.

La jeune femme de 29 ans avait tous les yeux rivés sur elle alors qu’elle dirigeait une troupe de mannequins tout en portant un tankini à blocs de couleurs fluo et un bas de bikini taille haute. Hasselhoff a complété le look avec une queue de cheval haute et élégante, un teint éclatant et des lèvres nude brillantes. Hasselhoff portait également une pièce en maille noire associée à une maxi couverture à volants. L’ensemble a transformé le maillot de bain en une robe d’été ample avec une fente à hauteur de cuisse et un décolleté plongeant.

Hasselhoff a fait sa marque en tant que modèle de courbe recherché. En avril 2021, elle est devenue le premier mannequin courbe à décrocher une couverture européenne de Playboy. Au moment du dévoilement, Hasselhoff a déclaré qu’elle et la photographe Ellen von Unwerth “avaient choisi de célébrer [my] corps en tirant de cette manière astucieuse.”

“Ma relation avec mon corps a toujours découlé de ma relation avec mon bien-être mental”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Je me sens habilitée à pouvoir me réveiller et à savoir que je peux vivre moi-même sans vergogne. J’espère inspirer les femmes à affronter leurs peurs de l’inconnu et à mener une vie de but dans laquelle votre corps ne vous définit pas.”

“S’il y a une chose que je dirais à mon jeune moi, ce serait que vous êtes digne comme vous l’êtes”, a poursuivi Hasselhoff. “Maintenant, plus que jamais, nous devrions être ancrés dans l’exploration de soi et nous sentir encouragés à nous célébrer de la manière la plus authentique. Je ne peux qu’espérer que cette couverture permettra aux femmes de savoir qu’elles sont aimées, valorisées et désirées tout autant ils sont – ici, en ce moment.”

Hasselhoff a été repéré pour la première fois comme mannequin à 14 ans par Ford. Alors qu’elle se concentrait sur le jeu d’acteur, elle a revisité le mannequinat en 2014 et a continué depuis lors.

En 2015, Hasselhoff a déclaré à Fox News Digital qu’il y avait un mouvement croissant dans l’industrie de la mode pour adopter plus de formes et de tailles.

“Comme pour tout ce que la société ne comprend pas vraiment, c’est délicat”, expliquait-elle à l’époque. “Dans le monde du mannequinat, la taille plus commence généralement à une taille 8 et va jusqu’à une taille 18. Dans la société, on pourrait penser que la taille plus serait un 14 à 24, et à juste titre, car c’est ce qu’on vous a appris à faire. crois. L’industrie du mannequinat grande taille fait toujours partie de l’industrie de la mode, et c’est toujours une industrie féroce. C’est une industrie qui existe depuis des années. C’est juste une industrie qui n’a pas été aussi médiatisée.

“Mais si vous regardez Cosmopolitan en Australie, ils utilisent régulièrement des filles de grande taille dans leurs éditoriaux depuis 2000 sans les étiqueter “grande taille””, a-t-elle poursuivi. “Vogue Italia propose également des mannequins grande taille. [are] tant de points de vente qui ont déjà adopté des modèles de grande taille, et je pense que l’Amérique est lentement introduite à cela. Heureusement, ça arrive, et ça devient ce beau mouvement dont je suis fier de faire partie. Je pense que le mannequinat grande taille essaie de trouver sa place sur le marché, ce qui en fait une période tellement excitante.”

Quant à son père, Hasselhoff a déclaré que l’icône “Baywatch” et “Knight Rider” a toujours été favorable.

“Il adore ça”, a déclaré Hasselhoff. “J’ai commencé quand j’avais 14 ans, alors mon père me conduisait à mon travail quand j’étais enfant. Il est tellement, tellement fier de moi, et c’est le plus grand cadeau pour moi, d’entendre que mes parents sont fiers de moi .”

“Il travaille dans le domaine du divertissement, mais les gens ont tendance à oublier qu’il est d’abord mon père”, a expliqué le mannequin. “J’ai une famille formidable qui me soutient. La seule fois où cette entreprise s’est démarquée pour nous en tant que famille, c’est quand j’ai pu voir sa passion pour son métier à un très jeune âge et à quel point il travaillait dur. Je “Je suis tellement reconnaissant pour cela. C’est ce que je retiens le plus d’être l’enfant de quelqu’un qui est sous les projecteurs. Il m’a toujours encouragé à poursuivre mes rêves.”