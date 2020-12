La petite amie présumée de Tom Cruise, Hayley Atwell, aurait auditionné pour un rôle d’amoureux de l’acteur il y a près de 10 ans.

L’actrice de 38 ans était l’une des trois stars à avoir participé aux auditions finales pour le rôle principal aux côtés de Tom Cruise, 58 ans, dans le film à succès Jack Reacher.

Selon Hollywood Reporter, Hayley ainsi qu’Alexa Davalos et Rosamund Pike ont auditionné pour le rôle dans le thriller policier de 2011.

Le rôle est finalement allé à la star britannique Rosamund, qui a joué le rôle d’Helen Rodin dans le film.

Près d’une décennie plus tard, Tom et Hayley travaillent tous les deux ensemble sur Mission Impossible 7 et auraient « grandi près » sur le plateau.







(Image: Cristiano Minichiello / AGF / REX / Shutterstock)



Bien que le couple n’ait pas encore rendu public leur « romance », le couple aurait été aperçu se tenant la main lors d’une récente projection à Londres.

Tom et Hayley ont également passé les dernières semaines à tourner diverses scènes pour le prochain film d’action à Rome et au Royaume-Uni.

Selon The Sun, les acteurs « se sont bien entendus » lors du tournage du film très attendu et sont désormais « inséparables ».







(Image: Karen Ballard)



« Tom et Hayley se sont bien entendus dès le premier jour », a expliqué une source à la publication.

« Le verrouillage, et toutes les difficultés qui l’accompagnaient, les ont encore rapprochés et ils sont devenus assez inséparables.

« Ils se sont rencontrés après des heures, et elle est allée dans son quartier londonien. Ils s’entendent à merveille et tous deux semblent très heureux. »

Un porte-parole de Tom et Hayley a été approché par The Mirror pour commentaires.

Le dernier film Mission: Impossible, également produit par Cruise, a attiré l’attention après qu’un enregistrement a émergé de l’acteur se lançant dans une tirade furieuse lorsque certains membres de l’équipage ont enfreint la réglementation Covid.







(Image: Jeff Spicer / Getty Images)









(Image: REUTERS)



En plus d’accuser les deux membres de l’équipe de mettre en péril l’industrie du cinéma, il a menacé de licencier quiconque afficherait des directives strictes.

« Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et vous aussi et vous aussi. Et vous, ne recommencez jamais, » s’exclama-t-il.

Cinq membres d’équipage de Mission Impossible ont depuis arrêté de travailler sur la production.

À la suite de la fuite de l’enregistrement, Cruise a fermé la Mission Impossible 7 prévue tôt pour les vacances de Noël.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033