Hayley Atwell fait tourner les têtes dans une volumineuse robe noire à l’avant-première de Mission Impossible

MISSING Hayley Atwell est impossible alors qu’elle s’empare de la vedette lors de la première de son film.

L’actrice née à Londres, âgée de 41 ans, portait une volumineuse robe en satin pour la première projection de Mission Impossible : Dead Reckoning Part 1, le septième film de la franchise.

La Méga Agence

Hayley Atwell fait tourner la tête dans une robe noire volumineuse à la première de Mission Impossible: Dead Reckoning[/caption] Getty

La co-star et ex Tom Cruise était également sur le tapis rouge à Londres[/caption]

La co-star et ex Tom Cruise, 60 ans, était également sur le tapis rouge et a salué les fans sur le site de Leicester Square à Londres.

Hayley a publié cette semaine des clichés d’elle et de Tom du film bourré d’action et a dit à ses abonnés: « Bouclez votre ceinture, bouton d’or. »

Le Sun a révélé cette année que Hayley est désormais fiancée à un producteur de musique hunky et païen autoproclamé.

Tom Cruise et Hayley se sont séparés pour la deuxième fois l’été dernier.

Ils se seraient séparés après s’être réconciliés après leur première rupture en 2021.

La superbe actrice a soutenu Cruise lors de la première de Top Gun: Maverick à Londres en mai de l’année dernière, où elle a été stupéfaite dans un crop top noir et une jupe en velours assortie avec une fente haute.

Le couple a commencé à se fréquenter en 2020 après s’être rencontré sur le tournage du film à succès Mission: Impossible 7.

Tom, qui joue Ethan Hunt dans la célèbre franchise, et Hayley, qui incarne Grace, ont passé une grande partie de 2021 à tourner le film à travers le Royaume-Uni, ainsi qu’à Rome, Venise et en Norvège.

Bien que les deux n’aient jamais expressément confirmé leur romance, ils seraient devenus « assez inséparables » après s’être « entendus dès le premier jour » du film.

Cependant, la relation a suivi son cours.