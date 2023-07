Hayley Atwell brise le silence sur les rumeurs de rencontres avec Tom Cruise – Hollywood Life

Voir la galerie







Hayley Atwell41 ans, a finalement répondu aux rumeurs selon lesquelles elle sortait Tom Croisière61. Après que les deux acteurs aient eu une relation amoureuse pendant le tournage Mission : Impossible 7 en 2020, Hayley a remis les pendules à l’heure sur leur relation dans une interview du 8 juillet avec L’indépendant. Hayley a confirmé qu’ils ne sortaient pas ensemble et a dit qu’elle considérait Tom comme un « oncle ». « Je dirais: » Ooh, il y a des rumeurs étranges, et ça semble bas, ça semble un peu sale, ça semble sale, ce n’est pas ce que je veux faire « », a-t-elle déclaré dans l’interview. « Pourquoi des choses sont-elles supposées ou projetées sur moi à propos de ma relation avec mon collègue de travail et mon patron? »

Hayley a déclaré que les rumeurs sur elle et Tom la « bouleversaient » parce que « cela implique des gens dans ma vie réelle, ma vie personnelle, qui doivent en être les victimes. Cela devient envahissant. » Le Captain America : le premier vengeur La star a également révélé qu’elle avait reçu des conseils de Tom sur la façon de gérer les spéculations sur leur connexion. « Quand je lui en ai parlé, il m’a dit : ‘Tu sais exactement qui tu es. Vous savez de quoi vous parlez. Et c’est la seule chose qui compte. Peu importe ce que les gens pensent de vous, si vous êtes intègre avec vous-même, si vous connaissez votre système de valeurs », a-t-elle déclaré.

Avant la sortie en salles de leur film le 12 juillet, Hayley a fait l’éloge de Tom et a repoussé toutes les critiques concernant le nominé aux Oscars. «Je sens vraiment que vous pourriez le rencontrer et dire:« Il est gentil; il est charmant; il est charismatique; il sait comment faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur peau. Ce n’est donc qu’une tactique de manipulation totale, car il est probablement juste un égocentrique. Ou tout ce que les taureaux *** que les gens veulent inventer à propos des gens », a déclaré Hayley. « Mais au fil du temps, vous ne faites que le regarder, aller: il travaille vraiment dur, il se soucie vraiment, il s’intéresse vraiment aux gens et veut s’engager avec eux, et il croit au pouvoir du cinéma autant qu’il le faisait quand il avait cinq ans. Hayley a également déclaré que Tom l’avait fait se sentir « en sécurité » sur le tournage de Mission : Impossible 7.

Lorsque Hayley et Tom tournaient leur film d’action en 2020, la rumeur disait qu’ils sortaient ensemble, mais ils n’ont jamais confirmé la relation eux-mêmes. En juin 2022, la nouvelle de leur séparation a été rapportée et Hayley a commencé à sortir avec l’acteur et producteur de musique Ned Wolfgang Kelly. Elle s’est fiancée à Ned en avril 2023. Hayley et Tom ont eu une réunion amicale au Mission : Impossible 7 première à Dubaï le 26 juin. Les co-stars ont partagé un câlin et Tom s’est penché pour embrasser Hayley sur la joue, prouvant qu’ils sont restés amis malgré les rumeurs sur leur relation.

