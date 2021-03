Hayley Arceneaux, la plus jeune américaine à aller dans l’espace, est également une survivante du cancer

D’ici la fin de l’année, Hayley Arceneaux sera le plus jeune Américain de l’espace et l’un des premiers touristes à entrer en orbite sans être accompagné d’astronautes professionnels.

C’est un exploit rendu d’autant plus remarquable par sa bataille pour vaincre un cancer infantile qui a privé la jeune femme de 29 ans de son rêve de devenir elle-même astronaute.

En raison du cancer des os qu’elle a surmonté, Arceneaux a des tiges d’acier dans sa jambe gauche – qui jusqu’à récemment suffisaient à briser ses espoirs d’aller dans l’espace.

Entre Jared Isaacman, un jeune milliardaire américain passionné d’exploration spatiale qui a affrété à ses frais une fusée SpaceX Falcon 9 et a décidé d’emmener trois personnes avec lui, dont Arceneaux.

Arceneaux a déclaré qu’elle espérait être une source d’inspiration avec «ce précédent que cela va créer et ce que cela va montrer à ces autres enfants qui subissent un traitement contre le cancer.

La première personne choisie pour cette mission inédite, nommée Inspiration4 et qui devait décoller fin 2021, était en fait Arceneaux.

La jeune femme a été traitée comme un enfant à l’hôpital de recherche pour enfants St Jude à Memphis, Tennessee, qui se spécialise dans les maladies infantiles, y compris le cancer.

Isaacman espère collecter 200 millions de dollars pour l’hôpital dans le cadre de sa mission spatiale.

«J’ai reçu un coup de fil à l’improviste début janvier, et c’était de St Jude… Ils ont en gros dit: ‘Voulez-vous aller dans l’espace?’», A déclaré Arceneaux à l’AFP.

«Immédiatement, j’ai dit:« Oui, oui, absolument! », A déclaré Arceneaux, qui travaille maintenant pour le même hôpital qui l’a soignée, en tant qu’assistante médicale.

Enfant, elle a visité le centre spatial de la NASA à Houston, au Texas. «Bien sûr, je voulais être astronaute», a-t-elle déclaré. «Mais quelques mois plus tard, on m’a diagnostiqué un cancer, et cela a vraiment changé mon monde.»

«Jusqu’à présent, les astronautes devaient vraiment être physiquement parfaits, ce qui n’est pas une catégorie dans laquelle je tombe à cause des chirurgies que j’ai subies à la jambe. Et c’est une chose qui m’excite tellement avec cette mission, c’est ouvrir le voyage spatial à n’importe qui », a déclaré Arceneaux.

‘Rêve grand’

«Être le plus jeune Américain à aller dans l’espace est un tel honneur, mais honnêtement, ce qui me passionne le plus, c’est d’être le premier survivant du cancer pédiatrique à aller dans l’espace», a-t-elle déclaré.

«J’aimerais simplement inspirer mes patients à rêver en grand et à ne pas se limiter. Et j’espère vraiment leur montrer pendant que je suis dans l’espace que tout est possible.

L’un des deux sièges restants de la mission sera choisi parmi ceux qui participent à un tirage au sort et sont encouragés à faire un don à St Jude’s.

L’autre sera choisi par un panel de juges d’entrepreneurs qui utilisent un outil de commerce électronique de la société d’Isaacman, Shift4 Payments.

Ils doivent être annoncés le mois prochain et commencer leur formation avec Isaacman et Arceneaux. «Premièrement, nous allons faire l’entraînement à la centrifugeuse, préparer notre corps aux forces G que nous allons ressentir», a-t-elle expliqué.

En attendant, Arceneaux a eu « tellement de questions, de quoi vais-je porter dans l’espace, qu’est-ce que je vais manger dans l’espace, puis-je me maquiller dans l’espace? »

« Petites questions idiotes, mais aussi comment cela fonctionne-t-il, comment la fusée monte-t-elle, comment allons-nous mettre en orbite autour de la Terre? » elle a ajouté.

SpaceX a déclaré que pendant la mission de plusieurs jours, les astronautes orbiteront autour de la Terre toutes les 90 minutes.

La mission montera dans la capsule Dragon de SpaceX, le même modèle qui a réussi à transporter quatre astronautes en orbite et à la Station spatiale internationale à la mi-novembre 2020.

Après la mission, le vaisseau spatial retournera dans l’atmosphère pour un atterrissage sur l’eau au large des côtes de la Floride.