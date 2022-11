Haylee Dunne de Morris élue athlète de la semaine par The Herald-News – Shaw Local

Haylee Dunne, joueuse de volley-ball junior de Morris, passeuse / frappeuse latérale droite de 5 pieds 5 pouces, a connu le match de sa vie au premier tour de la classe 3A Morris Regional. Dunne a servi 25 points consécutifs dans une victoire de 25-10, 25-0 contre Thornton. Pour ses efforts, elle a été élue athlète de la semaine par The Herald-News. Dunne a recueilli 235 votes, suivi de la volleyeuse de Joliet West Ava Grevengoed (199), de la volleyeuse de Romeoville Chloe Anderson (118) et de la coureuse de cross-country de Morris Joy Dudley (44).

JHN : Comment était-ce de servir 25 points d’affilée ?

Dunne : C’était incroyable. Je veux dire, je n’ai toujours pas l’impression de l’avoir vraiment fait. Ce qui est bizarre, c’est que ce n’était pas la première fois que je le faisais. Je l’ai fait en cinquième ou sixième année quand j’étais à Nettle Creek Junior High. Mais c’était faire des services sournois, donc c’était très différent. Cela est également arrivé dans un jeu régional, donc c’était tout simplement incroyable.

JHN : Travaillez-vous beaucoup vos services ?

Dunne : Ouais. Notre entraîneur [Scott Howell] nous dit tout le temps que les services sont l’une des parties les plus importantes du jeu. Si vous manquez un service, vous ne faites que donner un point à l’autre équipe. Donc, nous avons un exercice à l’entraînement où nous devons servir 10 services d’affilée dans les limites, et si vous manquez, le décompte revient à zéro. Cela nous aide vraiment à nous concentrer sur l’entrée du ballon et cela m’a aidé dans ce match quand j’étais fatigué.

JHN : Comment s’est déroulée votre saison dans l’ensemble ?

Dunne : C’était super. Nous avons eu un peu de mal l’an dernier, mais cette année, c’était un état d’esprit complètement différent. J’avais joué avec les seniors et certains juniors pendant longtemps, et nous nous entendions tous très bien. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant envers mes coéquipiers. Je les aime tous tellement.

JHN : Votre équipe s’entendait bien ?

Dunne : Nous l’avons vraiment fait. Nous avons fait beaucoup de choses pour créer des liens d’équipe. On allait chez l’autre pour des dîners, des trucs comme ça. Ma famille a une maison au bord du lac dans l’Essex et nous avons tous fait du ski nautique. Même si nous ne traînons pas tous ensemble en dehors du volley-ball, c’était comme si nous le faisions. Cela s’est traduit au tribunal, car nous savions tous que nous nous soutenions mutuellement.

JHN : Vas-tu jouer au volley-ball à l’université ?

Dunne : Je ne suis pas sûr. Je veux aller dans le domaine médical, donc je ne sais pas si le volley-ball pourrait être trop avec les études.