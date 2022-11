Hayes du Connecticut remporte son 3e mandat à la Chambre des États-Unis et bat Logan

HARTFORD, Conn. (AP) – Jahana Hayes a été réélue pour un troisième mandat, repoussant le défi d’un ancien sénateur d’État dans une course du Connecticut ciblée par les républicains nationaux et résistant à une vague rouge qui a submergé certains de ses collègues démocrates dans les pays voisins. New York.

Hayes a battu George Logan, un républicain qui l’a liée à plusieurs reprises au président Joe Biden et à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. La course a attiré des millions de dollars en argent extérieur, les républicains nationaux considérant le 5e district du Congrès de l’ouest du Connecticut comme une opportunité clé pour briser le verrou des démocrates sur la délégation du Congrès de l’État.

Les républicains ont fait des gains dans tout le district de Hayes, remportant au moins deux sièges au Congrès juste de l’autre côté de la ligne d’état dans la vallée de la rivière Hudson à New York.

Hayes, ancienne enseignante nationale de l’année, est devenue la première femme noire à représenter le Connecticut au Congrès lorsqu’elle a été élue en 2018 par le district politiquement diversifié couvrant les parties occidentale et centrale de l’État.

Au cours de la campagne, elle s’est fortement concentrée sur le droit à l’avortement, arguant qu’on ne pouvait pas faire confiance à Logan sur la question malgré la promesse qu’il ne soutiendrait pas une interdiction nationale. Hayes a également vanté son bilan en matière d’adoption de lois et de financement du district, y compris de l’argent pour les services de police.

“Les gens n’ont pas à se demander ce que je ferai quand je serai élu au Congrès parce que les gens savent ce que j’ai déjà fait”, a déclaré Hayes lors d’un débat.

La course était très serrée, Hayes et Logan prédisant qu’ils gagneraient après le décompte de tous les votes. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, Hayes a déclaré à ses partisans qu’elle n’avait pas l’intention de dormir et qu’elle attendrait que chaque vote soit compté.

« Waterbury, vous m’avez envoyée à Washington et ce n’est qu’une question de temps avant que vous ne me renvoyiez », dit-elle.

Susan Haigh, l’Associated Press