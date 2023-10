L’actrice de « The Crown » Hadyn Gwynne est décédée. Elle avait 66 ans.

La star britannique du cinéma et de la scène a récemment reçu un diagnostic de cancer.

L’agent de Gwynne, Alex Irwin, a déclaré à l’Associated Press qu’elle était « entourée de ses fils bien-aimés, de sa famille proche et de ses amis » au moment de sa mort tôt vendredi matin.

Avant de devenir célèbre, Hadyn a enseigné l’anglais en Italie. Son rôle marquant est apparu dans les années 90 dans la sitcom « Drop the Dead Donkey ».

Gwynne a joué ses rôles les plus mémorables plus tard dans sa carrière. Elle a joué dans « Peak Practice » et a joué la reine Camilla dans la satire royale « The Windsors » et la dame d’honneur Susan Hussey dans « The Crown ».

Elle a également joué aux côtés d’Helen Mirren dans la pièce de 2013 « The Audience ». Gwynne a joué le Premier ministre Margaret Thatcher.

Mirren a honoré Gwynne dans une déclaration à l’AP, affirmant que Gwynne était « un délice en tant que personne et une actrice dévouée accomplie ».

« Elle était à la fois drôle et sérieuse, un brillant exercice d’équilibre que toute sa carrière a illustré. Elle nous manquera beaucoup », a ajouté Mirren.

Gwynne a été nominée pour de nombreux prix avant sa mort. Elle a reçu des nominations pour un Olivier Award et un Tony pour son rôle dans la comédie musicale « Billy Elliot ».

Elle a reçu trois autres nominations aux Oliver Awards pour ses rôles dans « L’Opéra de quat’sous », « Les femmes au bord d’une dépression nerveuse » et « La Cité des anges ».

Selon l’Associated Press, Gwynne devait apparaître dans un hommage musical, « Stephen Sondheim’s Old Friends », mais s’est retirée lors des répétitions en septembre en raison de « circonstances personnelles soudaines ».

Le producteur musical a partagé une déclaration avec le média, qualifiant Hadyn de « personne vraiment merveilleuse, ainsi que d’actrice et chanteuse au talent phénoménal ». Cameron Mackintosh a noté que la représentation de vendredi est dédiée à Gwynne.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.