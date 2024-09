Hayden Panettiere suscite l’inquiétude avec son interview avec People

Hayden Panettiere a accordé une interview sincère au magazine People dans laquelle elle a parlé de sujets vulnérables comme la mort de son frère, mais son comportement dans les clips a suscité de sérieuses inquiétudes parmi les fans.

Cependant, son représentant a nié auprès de Page Six en exclusivité que Panettiere ait rechuté.

UN vidéo de la réunion publiée sur l’Instagram de People Mercredi, l’ancienne élève de Nashville, 35 ans, semble avoir du mal à articuler ses mots et a des difficultés à articuler. Ses yeux semblent également vitreux.

« Pauvre Hayden. Il n’est manifestement pas sobre. Faites mieux, les gars », a commenté un utilisateur sous la publication, faisant écho à plusieurs remarques qui critiquaient la publication pour avoir publié l’interview en premier lieu.

Hayden Panettiere a suscité des inquiétudes suite à sa nouvelle interview avec People. Getty Images

La publication a été vivement critiquée pour le comportement de Panettiere lors de l’interview devant la caméra. FilmMagic

Une deuxième personne a ajouté : « Je suis choquée que cela soit publié… c’est inconfortable et triste à regarder. »

Un troisième a commenté qu’ils pensaient que Panettiere semblait être « sous l’influence » et leur rappelait Anna Nicole Smith, qui est décédé d’une surdose accidentelle de drogue en 2007.

Même Peta Murgatroyd, ancienne actrice de « Dancing With the Stars », a écrit à People : « Cette interview devrait être supprimée au plus vite ! »

Pendant ce temps, un autre utilisateur a conclu : « C’est une exploitation complète » avant de supposer : « C’est un toxicomane qui est clairement très peu sobre. [sic].”

Page Six a contacté People pour obtenir un commentaire sur cette réaction négative, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Le représentant de Panettiere a déclaré à Page Six que, pour l’actrice, « parler de son frère pour la première fois était très émouvant pour elle – et cela avait été une journée longue et épuisante pour elle. Elle n’était pas sous l’influence de l’alcool ».

« C’est tellement inconfortable à regarder », a commenté un utilisateur. Les gens/Instagram

« Cette interview doit être supprimée au plus vite !! », a écrit Peta Murgatroyd. Les gens/Instagram

Une source ajoute que Panettiere a « pleinement coopéré » pendant l’interview et la vidéo, et que son équipe « était sur le plateau pendant toute la durée du tournage ».

On nous dit également que la star de « Remember the Titans » a voulu partager son histoire avec la publication – « comme elle l’a fait au fil des années » – sur la façon dont « elle a fait face à son deuil et a trouvé la paix ».

En juillet 2022, Panettiere s’est en effet confiée à People sur ses luttes secrètes contre l’alcoolisme et l’abus d’opioïdes.

Elle a commencé à prendre des pilules à l’âge de 15 ans, avant de défiler sur les tapis rouges, mais cela allait alors lui « ouvrir la porte » à des problèmes plus profonds.

« Les choses ont continué à devenir incontrôlables [off set]”, a partagé l’ancien élève de “Heroes” à l’époque, “et à mesure que je grandissais, la drogue et l’alcool sont devenus quelque chose dont je ne pouvais presque pas me passer.”

Le représentant de Panettiere nie que l’actrice ait été sous l’influence de l’alcool lors de son interview avec People.

On nous a dit que cela avait été une « journée longue et épuisante pour elle ».

Panettiere a ensuite dû faire face à une dépression post-partum après avoir accueilli sa fille, Kaya, aujourd’hui âgée de 9 ans.

« Ce furent des années vraiment difficiles », a ajouté la star de « Bring It On: All or Nothing ».

Kaya est ensuite partie vivre avec son père Wladimir Klitschko en Ukraine pendant un certain temps tandis que, de retour aux États-Unis, Panettiere était dans une relation prétendument abusive avec son petit ami Brian Hickerson.

La star de « Scream VI » a ensuite perdu son frère, Jansen Panettiere, en février 2023. Il est décédé d’une hypertrophie cardiaque à seulement 28 ans.

Panettiere a parlé de la façon de faire face au deuil dans l’interview. jrpanettiere/Instagram

Son frère, Jansen Panettiere, est décédé d’une hypertrophie cardiaque en 2023. Il avait 28 ans. jrpanettiere/Instagram

Les gens ont rapporté dans l’article de mercredi que Hayden était devenue sobre au début de 2020 lorsqu’elle s’était rendue dans un centre de réadaptation pour patients hospitalisés.

Le magazine n’a pas révélé si l’actrice de « Raising Helen » avait depuis rechuté, mais elle a été honnête à propos de ses récents combats contre le deuil lors de la séance de questions-réponses.

« J’ai dû voir d’horribles photos de paparazzi de moi sortant des funérailles de Jansen, qui ont eu lieu dans un endroit très privé, et c’était choquant », a-t-elle déclaré.

« Mon agoraphobie est apparue, un problème avec lequel j’ai lutté dans le passé. »

Hayden a ouvertement parlé de ses luttes contre l’alcoolisme et la dépendance aux opioïdes dans le passé. haydenpanettiere/Instagram

Selon certaines informations, elle aurait été admise dans un centre de traitement pour patients hospitalisés en 2020. Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Hayden a déclaré qu’elle avait pris du poids à cause de tout ce stress, mais qu’après s’être entraînée avec un entraîneur et avoir fait de « belles promenades », elle a repris confiance en elle et a pu relâcher une partie de la tension.

Pourtant, elle est encore souvent sous le choc de la mort de son frère, admettant : « J’en aurai toujours le cœur brisé. Je ne pourrai jamais m’en remettre. Peu importe le nombre d’années qui passeront, je ne me remettrai jamais de sa perte. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, veuillez contacter la ligne d’assistance SAMHSA au 1-800-662-HELP.