Hayden Panettiere suscite l’inquiétude après avoir semblé absent lors d’une séance de discussion

Ailleurs dans l’interview, le Héros une ancienne élève a parlé de son frère, Jansendécédé en février 2023, et comment elle a fait face à son absence.

« J’ai pris du poids », a-t-elle déclaré après avoir appris la nouvelle. « Je n’avais pas assez confiance en moi pour mettre des vêtements et sortir de la maison, mais je savais aussi que je devais sortir et continuer à bouger, sinon je ne cesserais jamais de ressembler à ça et de me sentir comme ça. »

« C’est devenu un roue de hamster destructrice deest-ce que je me sens assez bien pour sortir ? » a-t-elle poursuivi, admettant qu’elle était devenue agoraphobe.