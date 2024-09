Hayden Panettiere s’exprime sur son interview controversée avec People Magazine

Hayden Panettiere a un message pour les fans qui s’inquiètent de son bien-être après avoir regardé son interview vidéo avec le magazine People.

L’actrice de « Heroes », 35 ans, semblait avoir des troubles de l’élocution lors de l’interview publiée la semaine dernière où elle parlait de la mort de son frère Jansen.

Panettiere a répondu à la réponse des fans à l’interview dans une déclaration Instagram le dimanche.

« J’aimerais prendre un moment pour aborder la controverse entourant une interview que j’ai récemment réalisée avec le magazine People », a-t-elle commencé son message. « Il est inconcevable que je me retrouve dans cette situation, mais je me sens obligée d’en parler dans un espace où je ne serai pas critiquée pour la vitesse ou la lenteur avec laquelle je parle. »

« Je n’avais pas dormi pendant les deux jours précédant le tournage à cause d’un de mes chiens qui se remettait d’une opération chirurgicale d’urgence », explique Panettiere. « Le tournage a duré 8 heures, suivies d’une interview devant la caméra qui devait durer une heure. L’interview a bien commencé et, pour mémoire, son début n’est pas inclus dans la version publiée par le magazine People. »

Elle a poursuivi : « J’étais épuisée. Mon représentant a interrompu l’interview plus tôt que prévu, car il était évident que je m’évanouissais, surtout à mesure que le sujet devenait plus lourd. Nous avons demandé à l’intervieweuse si nous pouvions la refaire un autre jour ou faire une interview de suivi sur Zoom. Elle nous a assuré que ce n’était pas nécessaire et qu’elle pensait que c’était une interview émotionnelle et sincère. On nous a également dit qu’ils la modifieraient et que ce serait un bel article. Le magazine n’accorde pas d’approbation pour les images ou les interviews vidéo avant leur diffusion. Nous voyons l’interview lorsqu’elle est mise en ligne. »

La star de « Nashville » — dont le frère est décédé l’année dernière peu de temps après avoir arrêté de boire après être entrée en cure de désintoxication en 2020 — a noté que « le deuil est différent pour chacun ».

« Que je prenne ou non des médicaments ne regarde personne, cela ne regarde que moi et mon médecin », a déclaré Panettiere. « Je donne des interviews pour promouvoir mon nouveau film parce que j’en suis fier. Le véritable problème ici est la toxicité des réseaux sociaux et un cycle d’actualités qui est alimenté par le click bait. »

« La santé mentale est très importante », a-t-elle ajouté, « et j’espère que ceux qui lisent ceci comprennent maintenant que ce que vous dites en vous cachant derrière un écran d’ordinateur peut avoir un impact négatif sur quelqu’un. Pour ceux d’entre vous qui sont venus à ma défense au milieu de ce chaos, je suis très reconnaissante. Comme je l’ai déjà dit, je suis en cours de développement. Nous le sommes tous. »

L’état de Panettiere dans son interview avec People a incité beaucoup de fans à réclamer la vidéo — qui a plus de 260 000 vues sur YouTube — être supprimé.

Elle s’est montrée émue lors de l’interview en parlant de la mort soudaine de son frère à 28 ans, due à une maladie cardiaque non diagnostiquée.

Panettiere a déclaré qu’elle n’avait pas quitté sa maison après le décès de Jansen, notamment en raison des photographes qui la suivaient dans les jours qui ont suivi la tragédie.

« J’ai dû voir des photos horribles prises par des paparazzis de moi sortant des funérailles de Jansen, qui se sont déroulées dans un endroit très privé, et c’était choquant », a déclaré Panettiere. « Mon agoraphobie est ressortie, ce qui est un problème avec lequel j’ai lutté dans le passé. »

Elle a également déclaré qu’elle avait pris du poids alors qu’elle pleurait la perte de son frère.

« J’ai tout simplement explosé », a-t-elle déclaré. « Je n’avais pas assez confiance en moi pour mettre des vêtements et sortir de la maison, mais je savais aussi que je devais sortir et continuer à bouger, sinon je ne cesserais jamais de ressembler à ça et de me sentir comme ça. »

Panettiere a déjà détaillé son lutte contre la dépendance à l’alcool et aux opioïdesElle s’est inscrite pour la première fois en cure de désintoxication en 2015.

Elle a également lutté contre la dépression post-partum après la naissance de sa fille, Kaya, en 2014. Lorsque Kaya a eu 3 ans, elle est partie vivre avec son père Wladimir Klitschko en Ukraine, tandis que Panettiere se concentrait sur sa santé.