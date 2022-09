Hayden Panettiere se souvient de la décision « bouleversante » de renoncer à la garde de sa fille

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hayden Panettiere a partagé son expérience en abandonnant la garde de sa fille à son ex Wladimir Klitschko lors d’une récente interview.

Panettiere, 33 ans, Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield Norris et Kelly Osbourne, remplaçant Willow Smith, ont parlé de l’actrice signant les papiers de garde pour Kaya sur “Red Table Talk”.

“Vous pensiez que c’était un accord que vous aviez conclu qu’il valait mieux que votre fille soit avec son père”, a demandé Banfield Norris à l’actrice de “Nashville” dans un clip exclusif obtenu par le magazine People.

“Au début, ce n’était pas parce que ce n’était pas une discussion”, a expliqué l’actrice. “Si [Klitschko] était venu me voir et m’avait dit que je pense qu’à cause de l’endroit où vous vous trouvez en ce moment et de vos difficultés que vous rencontrez, ce serait bien pour elle d’être ici avec moi pendant un moment – ce qui, si j’en avais probablement assez d’un conversation, j’aurais dit: ‘OK, c’est logique, je comprends, je viendrai vous rendre visite et des trucs comme ça.'”

“A cause de la façon dont cela a été fait, c’était très bouleversant”, a-t-elle ajouté. “Je veux dire, c’était la pire signature de ces papiers, la chose la plus déchirante que j’aie jamais eu à faire de ma vie.”

“Les papiers devaient donner [Klitschko] garde complète.”

Panettiere s’attendait à ce que sa fille vienne la voir une fois qu’elle “irait mieux”.

“J’allais travailler sur moi-même, j’allais aller mieux, et quand je m’améliorerais, les choses changeraient, et elle pourrait venir vers moi et je pourrais passer du temps avec elle, mais cela ne s’est pas produit”, a déclaré Panettiere. .

Panettiere a abandonné la garde de Kaya en 2018 alors qu’il luttait contre une dépendance aux opiacés et à l’alcool. Cette même année, elle s’est également séparée de l’ex Klitschko. Les deux s’étaient fiancés en 2013.

“Il ne voulait pas être avec moi”, avait précédemment déclaré Panettiere au magazine People à propos de Klitschko. “Je ne voulais pas être avec moi. Mais avec les opiacés et l’alcool, je faisais n’importe quoi pour me sentir heureux pendant un moment. Ensuite, je me sentais pire qu’avant. J’étais dans un cycle d’auto- destruction.”

Elle a précédemment décrit l’abandon de la garde de Kaya comme la “chose la plus difficile” qu’elle ait jamais faite.

“C’était la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à faire”, a déclaré Panettiere au point de vente. “Mais je voulais être une bonne mère pour elle – et parfois cela signifie les laisser partir.”

“Red Table Talk” est diffusé les mercredis à 12 h HE sur Facebook Watch.