Hayden Panettiere rompt le silence après qu’une interview virale a suscité des inquiétudes concernant sa santé

Hayden Panettiere a répondu aux inquiétudes des fans après une interview à la caméra avec Personnes a suscité des inquiétudes quant à la santé de la star.

Personnes a publié le «interview exclusive et pleine d’émotion » avec le joueur de 35 ans Héros star la semaine dernière, où elle parle de la perte dévastatrice de son jeune frère, Jansen, décédé d’une maladie cardiaque non diagnostiquée en 2023.

Les fans ont répondu à l’interview en craignant que Panettiere ait rechuté – en 2016 elle a passé du temps dans un programme d’hospitalisation en raison d’une dépression post-partum après la naissance de sa fille, Kaya, et en 2018, elle a perdu la garde alors qu’elle luttait contre la toxicomanie. Elle a révélé dans un article de 2022 Discussion autour de la table rouge Elle recevait un traitement pour dépendance aux opioïdes et à l’alcool lorsque Kaya a déménagé pour vivre chez son père, la légende de la boxe Wladimir Klitschko, en Ukraine.

Quelques jours après le Personnes furieux, Panettiere s’est rendu sur Instagram pour répondre aux spéculations sur ses troubles de l’élocution et son bien-être.

« C’est inconcevable que je sois dans cette position, mais je me sens obligée d’en parler dans un espace où je ne serai pas critiquée pour la vitesse ou la lenteur avec laquelle je parle », a déclaré Panettiere, affirmant qu’elle n’avait pas dormi pendant deux jours avant l’incident. Personnes interview, « à cause d’un de mes chiens qui se remettait d’une intervention chirurgicale d’urgence. »

Panettiere a déclaré que même si l’interview « avait bien commencé », elle était « épuisée », donc son « représentant a arrêté l’interview plus tôt car il est devenu évident que je m’évanouissais, surtout lorsque le sujet est devenu plus lourd ».

« Le deuil est différent pour chacun », a-t-elle ajouté. « Que je prenne ou non des médicaments ne regarde personne, cela ne regarde que moi et mon médecin… Le véritable problème ici est la toxicité des réseaux sociaux et un cycle d’actualités alimenté par le click-appât. La santé mentale est si importante, et j’espère que ceux qui lisent ceci comprennent maintenant que ce que vous dites caché derrière un écran d’ordinateur peut avoir un impact négatif sur quelqu’un. »

Panettiere a terminé avec un message à ses partisans.

« Je suis très reconnaissant à tous ceux qui sont venus à ma défense au milieu de ce chaos. Comme je l’ai déjà dit, je suis en train de progresser. Nous le sommes tous. – Hayden. »

Son nouveau film, Alerte Ambersort cette semaine.