Hayden Panettiere répond aux spéculations sur sa santé après une interview vidéo

Hayden Panettiere s’attaque aux rumeurs de front.

L’actrice a parlé de son parcours de santé dans un longue publication Instagram dimanche après une récente interview vidéo avec le magazine People a suscité des spéculations en ligne.

« C’est inconcevable que je me trouve dans cette position, mais je me sens obligé d’en parler dans un espace où je ne serai pas critiqué pour la vitesse à laquelle je parle », a écrit Panettiere.

Lors de l’interview accordée à People, publiée mercredi, Panettiere s’est confiée franchement sur la mort de son jeune frère, Jansen Panettiere, ainsi que sur sa relation avec sa fille de 9 ans, Kaya.

La vidéo a suscité des réactions mitigées sur les réseaux sociaux, certains scrutant le discours et l’apparence de Panettiere.

« Des difficultés à énoncer (et) un discours pâteux. Les yeux vitreux. Des idées ? » @BarkJack écrit sur X.

« Hayden Panettiere, wow que s’est-il passé ?! 🤦🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ » Utilisateur X @RedPill_Goku_3 a écrit.

D’autres sont venus à la défense de Panettiere en raison d’inquiétudes concernant sa santé.

« L’interview récente de Hayden Panettiere montre un manque d’éthique dans les médias et dans le soutien aux relations publiques », @contreciatharpe « Son discours pâteux a suscité des suppositions, mais le travail de son attaché de presse était de protéger son récit, et non de la rendre vulnérable. Hayden méritait mieux. »

« J’espère sincèrement que Hayden Panettiere va bien », @BarnOfDollars « Cette interview ne l’a certainement pas montrée sous son meilleur jour, mais elle a parlé avec trop d’éloquence et de cohérence pour que je puisse immédiatement supposer qu’elle est malade. J’ai pris des médicaments contre l’anxiété et même des migraines qui peuvent perturber votre élocution », a-t-elle écrit.

Panettiere a déjà parlé de ses difficultés avec la dépression post-partum et la toxicomanie.

Hayden Panettiere dit qu’elle était « épuisée » lors de son interview avec People

Dans sa publication Instagram de dimanche, Panettiere a déclaré qu’elle n’avait pas dormi pendant les deux jours précédant sa séance photo et son interview avec le magazine People parce que l’un de ses chiens « se remettait d’une intervention chirurgicale d’urgence ».

« L’interview a bien commencé, et pour mémoire, son début n’est pas inclus dans la version publiée par People Magazine », a écrit Panettiere. « J’étais épuisé. Mon représentant a interrompu l’interview plus tôt car il est devenu évident que je m’évanouissais, surtout à mesure que le sujet devenait plus lourd. »

La star d' »Alerte Amber » a ajouté que son équipe avait proposé de refaire l’interview ou de mener une discussion de suivi en raison de la fatigue présumée de Panettiere, mais elle a déclaré que l’intervieweur du magazine leur avait dit qu’une nouvelle séance « n’était pas nécessaire ».

« Le deuil est différent pour chacun. Que je prenne ou non des médicaments ne regarde personne, cela ne regarde que moi et mon médecin », a poursuivi Panettiere. « Je donne des interviews pour promouvoir mon nouveau film parce que j’en suis fier. »

Panettiere a conclu son message en critiquant la « toxicité des médias sociaux et un cycle d’actualité alimenté par le clickbait ».

« La santé mentale est très importante, et j’espère que ceux qui lisent ceci comprennent que ce que l’on dit derrière un écran d’ordinateur peut avoir un impact négatif sur quelqu’un », a déclaré Panettiere. « Comme je l’ai déjà dit, je suis en cours de développement. Nous le sommes tous. »

Contributeur : Naledi Ushe, USA TODAY