Hayden Panettiere rend hommage à son défunt frère à l’occasion de ce qui aurait été son 29e anniversaire

Hayden Panettiere a rendu hommage à son défunt frère, Jansen Panettiere, à l’occasion de ce qui aurait été son 29e anniversaire.

La star de « Nashville » s’est rendue sur Instagram lundi et a partagé une photo émouvante d’elle et de son frère quand ils étaient plus jeunes, assis près d’un sapin de Noël. Les deux frères et sœurs étaient tout sourire pendant les vacances.

« Joyeux anniversaire petit frère. Tu me manques tous les jours. Je t’aimerai pour toujours », a légendé le message de la femme de 34 ans.

HAYDEN PANETTIERE LARME DANS LA PREMIÈRE INTERVIEW DEPUIS LA MORT DE FRÈRE

Panettiere est encore sous le choc de la mort de son frère après avoir perdu son jeune frère en février.

Une semaine après le décès tragique de Jansen à seulement 28 ans, la cause de son décès s’est révélée être « une cardiomégalie (hypertrophie du cœur), associée à des complications valvulaires aortiques », avait alors expliqué la famille Panettiere.

« Le cœur de Jansen pouvait être vu dans ses yeux, et son charme dans son sourire brillant et engageant; son âme dans ses peintures magistrales et révélatrices, et la joie de vivre dans son esprit sec », sa famille, y compris sa célèbre sœur aînée, comme ainsi que son père et sa mère Skip et Lesley, a déclaré précédemment dans un communiqué envoyé à Fox News Digital.

LE FRÈRE DE HAYDEN PANETTIERE, JANSEN, « SONNE BIEN » AU TÉLÉPHONE AVEC PAPA AVANT SA MORT INATTENDUE : RAPPORT DE POLICE

La famille a ajouté : « Son charisme, sa chaleur, sa compassion pour les autres et son esprit créatif vivront pour toujours dans nos cœurs et dans ceux de tous ceux qu’il a rencontrés. »

HAYDEN PANETTIERE ET SA FAMILLE PARTAGENT LA CAUSE DU DÉCÈS DE JANSEN À 28 ANS : « PERTE IMPENSABLE »

« Bien que cela n’apporte que peu de réconfort, le médecin légiste a rapporté que le décès soudain de Jansen était dû à une cardiomégalie (hypertrophie du cœur), associée à des complications valvulaires aortiques », poursuit le communiqué.

Le rapport initial du département de police d’Orangetown sur les lieux, obtenu par Fox News Digital, a montré que les agents se sont rendus à l’appartement de Jansen à Nyack, New York, le dimanche 19 février, suite à un rapport faisant état d’un « homme inconscient avec une RCR en cours ».

Lorsque les policiers sont arrivés au domicile, Benjamin Brown, un ami de Jansen, effectuait la RCR sur l’acteur. Jansen n’aurait pas respiré et a été déclaré mort par un secouriste.

Un acteur Comme sa sœur aînée, Jansen était une star de la télévision et du cinéma qui a figuré dans « The Walking Dead », « Even Stevens » et « Racing Stripes ».