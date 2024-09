Hayden Panettiere parle d’une interview virale « inconfortable » : « Je n’avais pas dormi »

Hayden Panettiere partage sa version de l’histoire après que les fans se soient inquiétés d’une interview qu’elle a récemment accordée au magazine People et qui a suscité des questions sur sa santé mentale et sa sobriété.

« C’est inconcevable que je sois dans cette situation, mais je me sens obligé d’en parler dans un espace où je ne serai pas critiqué pour la vitesse à laquelle je parle », a déclaré l’ancien élève de « Nashville ». écrit via Instagram le dimanche.

« Je n’avais pas dormi pendant deux jours avant le tournage à cause d’un de mes chiens qui se remettait d’une intervention chirurgicale d’urgence. »

Hayden Panettiere s’est exprimée après que son interview avec People soit devenue virale. ABC via Getty Images

Panettiere a affirmé dimanche qu’elle « n’avait pas dormi pendant deux jours » avant l’interview en raison de la récente opération d’urgence de son chien. haydenpanettiere/Instagram

« Le deuil est ressenti différemment par chacun », a-t-elle ajouté. « Que je prenne ou non des médicaments ne regarde personne, cela ne regarde que moi et mon médecin. » haydenpanettiere/Instagram

Elle a également répondu aux allégations selon lesquelles elle était sous l’influence de l’alcool pendant l’entretien.

« Le deuil est ressenti différemment par chacun », a écrit Panettiere. « Que je prenne ou non des médicaments ne regarde personne, cela ne regarde que moi et mon médecin. »

De plus, l’actrice de 35 ans a affirmé qu’elle était « épuisée » lors de l’interview qui a suivi un tournage de huit heures.

Mercredi dernier, l’entretien de la star avec le magazine a suscité des inquiétudes quant à sa santé mentale et sa sobriété. Getty Images

Les fans et les célébrités, dont Peta Murgatroyd, ancienne actrice de « DWTS », ont imploré People de retirer l’interview. Les gens/Instagram

« Mon représentant a interrompu l’interview plus tôt que prévu, car il est devenu évident que je m’évanouissais, en particulier à mesure que le sujet devenait plus lourd », a-t-elle écrit, ajoutant qu’on leur avait dit que le magazine « l’éditerait et que ce serait un bel article ».

Elle a ajouté que « le véritable problème ici est la toxicité des médias sociaux et un cycle d’actualités alimenté par l’appât au clic ».

Panettiere a ensuite signé le long message avec un message pour ses partisans.

« Je suis très reconnaissante à tous ceux qui sont venus à ma défense au milieu de ce chaos », a-t-elle ajouté. « Comme je l’ai déjà dit, je suis en train de progresser. Nous le sommes tous. »

Une source a toutefois déclaré en exclusivité à Page Six que Panettiere avait « pleinement coopéré » avec le tournage et que son équipe était sur le plateau. Getty Images

Le représentant de Panettiere a nié auprès de Page Six que la star ait été « sous l’influence » et a plutôt déclaré que cela avait été « une journée longue et épuisante pour elle ».

Mercredi dernier, une vidéo publiée par People lors de leur interview avec la star via Instagram a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des utilisateurs des réseaux sociaux qui ne pensaient pas que la publication aurait dû publier le clip.

« Je suis choqué que cela soit publié… c’est inconfortable et triste à regarder », a commenté une personne, tandis qu’une autre a qualifié cela d’« exploitation complète ».

Peta Murgatroyd, ancienne actrice de « Dancing With the Stars », a même donné son avis en ajoutant : « Cette interview devrait être supprimée au plus vite ! »

Une source a toutefois déclaré en exclusivité à Page Six que Panettiere avait « pleinement coopéré » avec l’équipe de People pendant l’interview et la vidéo, et que son équipe « était sur le plateau pendant toute la durée du tournage ».

Le frère de l’ancien élève de Nashville, Jansen Panettiere, est décédé en février 2023 d’une hypertrophie cardiaque. haydenpanettiere/Instagram

Elle a également lutté contre la toxicomanie dans le passé. Getty Images pour amfAR

La star de « Remember the Titans » semblait toutefois avoir des difficultés à s’exprimer et ses yeux étaient également vitreux.

Le représentant de Panettiere avait précédemment mis cela sur le compte de l’épuisement après avoir discuté d’un sujet personnel lourd.

« Parler de son frère pour la première fois a été très émouvant pour elle – et cela avait été une journée longue et épuisante pour elle », a déclaré l’attaché de presse de la star dans une déclaration exclusive à Page Six.

Le représentant a ensuite catégoriquement nié que sa cliente ait rechuté, ajoutant : « Elle n’était pas sous l’influence de l’alcool. »

Hayden est photographié ici en septembre 2022. Getty Images

La star de « Heroes » est vue à New York en mars 2023. Images GC

En juillet 2022, Panettiere a révélé au public son passé contre l’alcoolisme et la dépendance aux opioïdes.

« Les choses ont continué à devenir incontrôlables [off set]« , a déclaré l’ancien acteur de « Heroes » à People à l’époque, « et à mesure que je grandissais, la drogue et l’alcool sont devenus quelque chose dont je ne pouvais presque pas me passer. »

Cependant, selon l’article de couverture du magazine publié mercredi, Panettiere s’est rendu dans un centre de traitement pour patients hospitalisés en 2020 pour devenir sobre.

Les dernières années n’ont cependant pas été sans leur lot de difficultés, puisque le frère de l’actrice, Jansen Panettiere, est décédé en février 2023 d’une hypertrophie cardiaque. Il n’avait que 28 ans.

Hayden a confié à People qu’elle avait perdu son frère mercredi : « J’en aurai toujours le cœur brisé. Je ne pourrai jamais m’en remettre. Peu importe le nombre d’années qui passeront, je ne me remettrai jamais de sa perte. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de toxicomanie, veuillez contacter la ligne d’assistance SAMHSA au 1-800-662-HELP.