Hayden Panettiere parle de la mort de son frère Jansen

Hayden Panettiere ne « se remettra jamais » de la mort de son frère Jansen Panettiere.

L’actrice a parlé de la perte du jeune homme de 28 ans en février 2023 pour la première fois dans une nouvelle Entretien avec des personnes.

« C’était mon seul frère et c’était mon devoir de le protéger », a-t-elle déclaré dans l’article de couverture de mercredi. « Quand je l’ai perdu, j’ai eu l’impression de perdre la moitié de mon âme. »

Hayden, 35 ans, a déclaré qu’elle « aura toujours le cœur brisé » par la mort de son frère.

Cette perte lui a cependant donné une nouvelle perspective, l’ancienne élève de « Heroes » expliquant : « Quand quelque chose d’aussi énorme vous arrive, vous apprenez vraiment à choisir vos combats et à ne pas vous laisser contrarier par les petites choses.

« Parce qu’une fois que quelque chose d’aussi horrible, d’aussi profond, d’aussi catastrophique se produit dans votre vie, il n’y a pas grand-chose qui puisse vraiment vous secouer. »

Jansen est décédé dans son appartement de Nyack, New York, en raison d’une hypertrophie cardiaque.

« Le cœur de Jansen se lisait dans ses yeux, son charme dans son sourire brillant et engageant, son âme dans ses peintures magistrales et révélatrices, et la joie de vivre dans son humour pince-sans-rire », ont écrit les membres de sa famille dans un communiqué à l’époque.[He] … vivra à jamais dans nos cœurs et dans les cœurs de tous ceux qu’il a rencontrés.

Lorsque Michael Strahan a partagé ses condoléances avec Hayden dans un message ultérieur Entretien avec « Good Morning America »elle a pleuré et a répondu brièvement : « Il est juste là avec moi. »

Le mois suivant, l’ancien élève de « Nashville » a assisté aux funérailles de Jansen – et le « choc » d’être photographié en dehors de la cérémonie a fait resurgir ses luttes contre l’agoraphobie.

« J’ai tout simplement explosé », a-t-elle raconté lors de la dernière interview de People. « Je n’avais pas assez confiance en moi pour mettre des vêtements et sortir de chez moi, mais je savais aussi que je devais sortir et continuer à bouger, sinon je ne cesserais jamais de ressembler à ça et de me sentir comme ça. »

Hayden a expliqué qu’elle était sortie de la « roue de hamster destructrice » en demandant l’aide de l’entraîneuse personnelle Marnie Alton.

« Marnie m’a donné du pouvoir », s’est-elle exclamée, ajoutant que les « longues et belles » promenades qu’elles faisaient ensemble étaient comme des « séances de thérapie » pour elle.

« Mon corps a commencé à réagir, et pas seulement grâce à l’entraînement. Cela m’a permis de me libérer du stress et des attentes élevées que j’avais toujours placées en moi », a déclaré la nominée aux Golden Globes. « Il n’y a rien de tel que de se regarder dans le miroir et de se sentir suffisamment bien pour sortir de chez soi. »

Hayden a ensuite partagé des détails rares sur sa fille de 9 ans, Kaya, qu’elle partage avec son ex-fiancé Wladimir Klitschko, s’extasiant sur l’amour de la petite pour le golf et les chevaux.