Hayden Panettiere parle de la mort de son frère dans sa première interview (exclusif)

2023 devait être une très bonne année pour l’actrice Hayden Panettiere.

Le Alerte Amber La star, qui a lutté pendant des années contre la toxicomanie et l’alcoolisme, était clean et sobre après avoir passé du temps dans un centre de désintoxication pour patients hospitalisés au début de 2020. Elle était également célibataire, sortant d’une relation abusive avec son ex-petit ami et était reconnaissante d’être de retour au travail sur Cri 6.

Puis, à peine trois semaines avant la première du film en février 2023, l’impensable s’est produit : son jeune frère bien-aimé Jansen est décédé de manière inattendue d’une maladie cardiaque non diagnostiquée à seulement 28 ans. Le monde de Panettiere a été brisé.

« C’était mon seul frère et c’était mon travail de le protéger », a-t-elle confié à PEOPLE dans une nouvelle interview pour l’article de couverture de cette semaine. « Quand je l’ai perdu, j’ai eu l’impression de perdre la moitié de mon âme. »

Hayden Panettiere (à gauche) et Jansen Panettiere.

Panettiere, 35 ans, a rapidement décidé qu’elle ne voulait pas quitter la maison, surtout après avoir été suivie par des photographes dans les jours qui ont suivi sa mort.

« J’ai dû voir des photos horribles prises par des paparazzis de moi sortant des funérailles de Jansen, qui se sont déroulées dans un endroit très privé, et c’était choquant », dit-elle. « Mon agoraphobie est ressortie, ce qui est un problème avec lequel j’ai lutté dans le passé. »

Pour aggraver son chagrin, le corps de Panettiere a réagi physiquement au choc et, en quelques jours, elle est devenue pratiquement méconnaissable. « J’ai tout simplement gonflé », dit-elle à propos de la prise de poids rapide qu’elle a connue.

Elle dit que le « stress et le cortisol » qui traversaient son corps ont entraîné ce changement, ce qui a diminué son estime de soi. « Je n’avais pas assez confiance en moi pour mettre des vêtements et sortir de la maison, mais je savais aussi que je devais sortir et continuer à bouger, sinon je ne cesserais jamais de ressembler à ça et de me sentir comme ça », dit-elle.

« C’est devenu une roue de hamster destructrice, je me demande : est-ce que je me sens suffisamment bien pour sortir ? »

Hayden Panettière.

Elle voulait retourner au travail, mais elle a dû trouver le courage de sortir de sa routine. Lorsque son attaché de presse lui a présenté un entraîneur personnel Marnie Alton L’année dernière, dit-elle, tout a changé pour le mieux.

Panettiere a commencé à s’entraîner lentement avec Alton, avec qui elle a immédiatement noué une relation de confiance et de connexion. Elle aimait particulièrement les longues promenades qu’ils faisaient, où ils discutaient simplement et où Panettiere racontait ses histoires du passé.

« Ces longues et belles promenades nous permettaient de nous défouler et de nous relaxer, ce qui était une séance de thérapie », dit-elle. « Marnie m’a donné du pouvoir. » Les endorphines que Panettiere obtenait en brûlant les graisses amélioraient également son humeur.

« Mon corps a commencé à réagir, et pas seulement grâce à l’entraînement. Cela m’a permis de me libérer du stress et des attentes élevées que je m’étais toujours fixées », dit-elle. Au fur et à mesure que ses insécurités s’estompaient, son agoraphobie s’estompait également. « Il n’y a rien de tel que de se regarder dans le miroir et de se sentir suffisamment bien pour sortir », dit-elle.

Hayden Panettière.

Tyler Patrick Kenny



Elle apprend encore à vivre avec la perte, mais explique la nouvelle perspective qu’elle a acquise après la mort de Jansen. « Lorsqu’un événement aussi grave vous arrive, vous apprenez vraiment à choisir vos combats et à ne pas vous laisser contrarier par les petites choses », explique-t-elle. « Parce qu’une fois qu’un événement aussi horrible, aussi profond et aussi catastrophique se produit dans votre vie, il n’y a pas grand-chose qui puisse vraiment vous ébranler. »

Même si elle attend avec impatience la sortie de son nouveau film Alerte Amber (dans les salles le 27 septembre) elle est surtout reconnaissante de se sentir de plus en plus elle-même chaque jour. Cela ne veut pas dire qu’elle est guérie du traumatisme de la mort de Jansen, ni qu’elle le sera un jour.

« J’en serai toujours bouleversée. Je ne m’en remettrai jamais », dit-elle. « Peu importe le nombre d’années qui passeront, je ne me remettrai jamais de sa perte. »

