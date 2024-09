Hayden Panettiere fustige ses détracteurs après une interview controversée où il a eu des difficultés à s’exprimer

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer à lire. En saisissant votre adresse e-mail et en cliquant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui comprend notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Hayden Panettiere a tenté de rétablir la vérité après une récente interview au cours de laquelle les fans ont remis en question ses habitudes de parole, sa santé mentale et sa sobriété ultérieures.

Panettiere, 35 ans, a été critiquée pour son discours pâteux alors qu’elle discutait de nombreux sujets, notamment de la mort de son défunt frère en 2023, dans une vidéo qui est depuis devenue virale en ligne.

« J’aimerais prendre un moment pour aborder la controverse entourant une interview que j’ai récemment réalisée avec Magazine PEOPLE« , a-t-elle partagé sur Instagram dimanche. « C’est inconcevable que je me retrouve dans cette situation, mais je me sens obligée d’en parler dans un espace où je ne serai pas critiquée pour la vitesse à laquelle je parle. »

HAYDEN PANETTIERE EST DEVENU AGORAPHOBE ET A CONNU UNE PRISE DE POIDS RAPIDE APRÈS LA MORT SUBITE DE SON FRÈRE

L’actrice de « Heroes » a admis que l’épuisement et le manque de sommeil étaient à l’origine de ses difficultés d’élocution lors de l’entretien filmé avec le média.

« Je n’avais pas dormi pendant deux jours avant le tournage à cause d’un de mes chiens qui se remettait d’une opération chirurgicale d’urgence », a-t-elle écrit. « C’était un tournage de 8 heures suivi d’une interview devant la caméra qui devait durer une heure. L’interview a bien commencé et, pour mémoire, son début n’est pas inclus dans la version publiée par le magazine PEOPLE.

HAYDEN PANETTIERE PARLE DE SON PASSÉ SECRET DE DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES ET À L’ALCOOL : « J’AI TOUCHÉ LE FOND »

« J’étais épuisé. Mon représentant a interrompu l’entretien plus tôt que prévu, car il est devenu évident que je m’évanouissais, d’autant plus que le sujet devenait plus lourd. Nous avons demandé à l’intervieweur si nous pouvions le refaire un autre jour ou faire un entretien de suivi sur Zoom. »

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION

Panettiere a été « assurée » qu’une autre interview n’était pas nécessaire et on lui a dit qu’elle avait donné « une interview émouvante et sincère ».

« Je n’avais pas dormi pendant deux jours avant le tournage à cause d’un de mes chiens qui se remettait d’une intervention chirurgicale d’urgence. » —Hayden Panettiere

« On nous a également dit qu’ils allaient le modifier et que ce serait un très bel article », a-t-elle déclaré. Selon les normes du secteur, elle a noté que « le magazine n’accorde pas son autorisation pour les images ou les interviews vidéo avant leur publication. Nous voyons l’interview lorsqu’elle est mise en ligne ».

Panettiere a reconnu que « le deuil est différent pour chacun » avant de souligner que sa décision de prendre ou non des médicaments « ne regarde personne et reste entre moi et mon médecin ».

« Je fais des interviews pour promouvoir mon nouveau film parce que j’en suis fière », a-t-elle déclaré. « Le véritable problème ici est la toxicité des réseaux sociaux et un cycle d’actualités alimenté par le click bait. La santé mentale est si importante, et j’espère que ceux qui lisent ceci comprennent maintenant que ce que vous dites caché derrière un écran d’ordinateur peut avoir un impact négatif sur quelqu’un.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’ACTUALITÉS SUR LE DIVERTISSEMENT

« Je suis très reconnaissante à tous ceux qui sont venus à ma défense au milieu de ce chaos. Comme je l’ai déjà dit, je suis en train de progresser. Nous le sommes tous. »

L’actrice de « Remember the Titans » a évoqué pour la première fois la perte de son jeune frère, Jansen. Elle a révélé comment sa mort en février 2023 a non seulement eu un impact mental sur elle, mais aussi sur sa santé physique.

« Quand mon petit frère est décédé, mon corps a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire auparavant : en quelques jours, j’ai explosé. J’ai explosé », a-t-elle déclaré. « Le stress et le cortisol qui circulent dans votre corps peuvent provoquer cela. J’ai tout essayé, tout ce qui était malsain, tout ce qui était sain, peu importe ce que je mangeais, peu importe ce que je faisais. Mon corps… se protégeait, se protégeait du monde. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DIVERTISSEMENT

Panettiere a lutté contre l’agoraphobie après ses funérailles et a déclaré qu’elle « vivait en pantalon de survêtement et en t-shirt » tout en ayant du mal à quitter la maison pour rencontrer des amis.

« J’étais désespérée. Je voulais continuer à travailler, mais je ne voulais pas me sentir malheureuse sur le plateau. Je ne voulais pas aller aux essayages, me regarder dans le miroir et détester tout ce que je voyais sur moi », a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un entraîneur personnel et sa propre force mentale ont aidé Panettiere à affronter ses démons de front, et elle a depuis pu « libérer le stress, les attentes élevées » qu’elle avait placées en elle-même.