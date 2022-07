Hayden Panettiere dit que sa fille “l’aime toujours” après une bataille contre la dépendance

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hayden Panettiere a parlé de sa relation avec sa fille de 7 ans, Kaya, dans une récente interview.

Panettiere, 32 ans, a révélé que sa relation avec Kaya était bien meilleure suite à sa décision de la faire vivre avec Wladimir Klitschko, l’ex de l’actrice et le père de sa fille.

La décision est intervenue alors que l’actrice de “Nashville” luttait contre une dépendance à l’alcool et aux pilules.

“C’était la chose la plus difficile que je pouvais faire”, a déclaré Panettiere au magazine People. “Mais la meilleure chose pour ma fille était de s’assurer qu’elle allait bien, de prendre soin de moi et de m’assurer que je pouvais être une bonne mère pour elle. Et parfois, cela signifie lâcher prise.”

Panettiere est maintenant sobre et partage une excellente relation avec sa fille, qui vit toujours à l’étranger.

“Elle a une belle vie”, a admis Panettiere au point de vente. “J’étais juste avec elle. C’est juste une enfant incroyable. Elle est intelligente et elle est drôle et pour une raison quelconque, elle m’aime toujours.”

Panettiere a révélé qu’elle avait lutté contre la dépendance dès son plus jeune âge et qu’elle avait développé une dépendance à l’alcool et aux pilules tout au long de sa carrière.

“J’étais au sommet du monde et je l’ai gâché”, a-t-elle révélé pour la première fois au magazine People. “Je pense que j’ai touché le fond, mais il y a cette trappe qui s’ouvre.”

Panettiere est devenue une star alors qu’elle n’avait que 11 ans, apparaissant dans des feuilletons télévisés et le drame sportif de 2000 “Remember the Titans” face à Denzel Washington.

À 15 ans, l’actrice a affirmé que quelqu’un de son équipe avait commencé à lui offrir des “pilules du bonheur” avant qu’elle ne foule les tapis rouges.

“Ils devaient me donner du peps pendant les interviews”, se souvient Panettiere. “Je n’avais aucune idée que ce n’était pas une chose appropriée, ou quelle porte cela m’ouvrirait en ce qui concerne ma dépendance.”

Panettiere est entré en cure de désintoxication pendant huit mois. Le point de vente a également partagé qu’au cours de la dernière année, elle a également suivi une thérapie de traumatologie et un traitement hospitalier.

Ces jours-ci, l’avenir s’annonce bien plus prometteur pour la star. Elle est maintenant sobre, est retournée au travail et reprend son personnage, Kirby Reed, dans le prochain film “Scream”.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.