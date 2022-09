Hayden Panettiere dit que la dépression post-partum l’a amenée à être coincée dans la “roue de hamster” de l’abus d’alcool

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hayden Panettiere a parlé de sa dépression post-partum et de sa recherche de traitement dans une nouvelle interview.

Panettiere, qui a donné naissance à sa fille Kaya en 2014, a consommé de l’alcool pour engourdir sa dépression, a révélé l’actrice lors d’une interview avec “Red Table Talk”.

“Certaines personnes pensaient que c’était un choix personnel, qu’être déprimé était un choix personnel, et que je pouvais juste claquer des doigts et choisir un jour, ‘Je ne vais plus être déprimé. Je vais être heureux'”, a déclaré l’actrice de “Nashville” aux animatrices Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield Norris et l’animatrice invitée Kelly Osbourne.

HAYDEN PANETTIERE RAPPELLE LA DÉCISION « TROUVANTE » DE CESSER LA GARDE DE SA FILLE

“J’avais l’impression que ce n’était pas quelque chose que les gens comprenaient ou dont ils parlaient, et je ne savais pas comment demander de l’aide.”

Panettiere a affirmé qu’elle avait appris à utiliser l’alcool pour faire face à ses problèmes en observant sa famille et ses amis.

“J’ai fait ce que j’avais vu ma famille et les gens autour de moi faire chaque fois qu’ils étaient déprimés ou stressés ou quoi que ce soit qui était à la portée d’une bouteille”, a-t-elle expliqué. “Ce qui a rendu les choses bien pires.”

“C’est un dépresseur, mais c’est ce que j’ai l’impression d’avoir appris en grandissant – comment changer la façon dont vous vous sentez juste en buvant un verre de quelque chose”, a déclaré Panettiere. “Mais ensuite, il se retourne contre vous et fait tout le contraire et ne fait qu’ajouter à votre dépression et devient cette roue de hamster sans fin, ce cycle.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’actrice a révélé qu’il lui avait fallu des mois pour se rendre compte qu’elle souffrait de dépression post-partum. Panettiere a révélé qu’elle avait finalement commencé un traitement.

“Je suis allée en traitement la première fois quand ma fille avait environ quatre mois parce que je voulais me soigner”, a-t-elle noté, spécifiquement pour l’abus d’alcool. “Je m’appuyais juste sur la béquille.”

Ayant été plusieurs fois en traitement, Panettiere a expliqué qu’elle était dans un meilleur endroit.

“Je n’ai jamais été aussi honnête, brutalement honnête, à propos de moi-même ou de ma vie personnelle, mais cela m’a déprimée d’essayer de me cacher”, a-t-elle déclaré. “Il y a juste quelque chose de très libérateur dans le fait d’être soi-même.”

Panettiere a également parlé de grandir en tant qu’enfant star dans l’interview.

L’actrice a commencé le mannequinat à seulement 8 mois et à 4 ans, elle a fait une apparition dans un feuilleton. Panettiere a noté que la célébrité de son enfant lui avait donné “une vie merveilleuse”.

Cependant, Panettiere a expliqué qu’elle avait réfléchi à ce qui aurait pu être différent si elle avait pu choisir par elle-même.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Aurais-je choisi d’être acteur si j’avais vu tous les tenants et les aboutissants et ce que c’est devenu avec Instagram et Internet ?” interrogea-t-elle.

“Le tribunal de l’opinion publique ne vous donne pas la possibilité d’être jeune et de faire ces erreurs.”