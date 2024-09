Hayden Panettiere « contraint de répondre » à une interview après avoir suscité l’inquiétude des fans

« Que je prenne ou non des médicaments ne regarde personne, cela ne regarde que moi et mon médecin », a déclaré la femme de 35 ans dans un communiqué à propos de son entretien émouvant sur la perte soudaine de son frère, Jansen.

Hayden Panettiere est un « travail en cours ».

L’actrice de 35 ans a évoqué la controverse entourant sa récente entretien avec PERSONNES magazine, après avoir suscité l’inquiétude des fans.

Le Crier et Nashville La star a parlé au média de la mort soudaine de son frère, entre autres sujets, et a semblé bégayer, les fans – et même certaines célébrités – étant préoccupés par le comportement général de Panettiere.

Maintenant, elle répond aux discussions en ligne.

« J’aimerais prendre un moment pour aborder la controverse entourant une interview que j’ai récemment réalisée avec PERSONNES Magazine. C’est inconcevable que je me retrouve dans cette situation, mais je me sens obligée d’en parler dans un espace où je ne serai pas critiquée pour la vitesse à laquelle je parle », a-t-elle écrit en légende d’une publication Instagram d’elle-même devant un écran portant son nom.

L’ancien Nashville L’actrice a ensuite déclaré qu’elle n’avait pas dormi pendant deux jours avant l’interview avec la publication en raison d’un de ses chiens qui se remettait d’une opération chirurgicale d’urgence. Elle a ensuite révélé que le tournage de la publication avait duré huit heures et que l’interview était « censée » durer une heure.

« L’interview a bien commencé et, pour mémoire, son début n’est pas inclus dans la version publiée par le magazine People. J’étais épuisée. Mon représentant a arrêté l’interview plus tôt qu’il ne l’aurait dû car il est devenu évident que je m’évanouissais – surtout lorsque le sujet est devenu plus lourd », a poursuivi Panettiere, avant d’ajouter que son équipe avait demandé à refaire l’interview un autre jour ou à faire un « suivi » sur Zoom.

« Elle [the interview] « Elle nous a assuré que ce n’était pas nécessaire et qu’elle avait le sentiment que c’était une interview émouvante et sincère », se souvient-elle. « On nous a également dit qu’ils la modifieraient et que ce serait un très beau reportage. Le magazine n’accorde pas son autorisation pour les images ou les interviews vidéo avant leur diffusion. Nous voyons l’interview lorsqu’elle est mise en ligne. »



L’interview était principalement axée sur le deuil qu’elle traverse depuis la perte de son fils Jansen, décédé de manière inattendue d’une maladie cardiaque non diagnostiquée à seulement 28 ans. Elle a ensuite expliqué dans son message comment « le deuil est différent pour chacun » et a dénoncé la « toxicité » d’Internet.

« Que je prenne ou non des médicaments ne regarde personne, cela ne regarde que moi et mon médecin. Je fais des interviews pour promouvoir mon nouveau film parce que j’en suis fière. Le véritable problème ici est la toxicité des réseaux sociaux et un cycle d’actualités qui est alimenté par le click bait », a-t-elle déclaré.

« La santé mentale est très importante, et j’espère que ceux qui lisent ceci comprennent maintenant que ce que vous dites derrière un écran d’ordinateur peut avoir un impact négatif sur quelqu’un. Pour ceux d’entre vous qui sont venus à ma défense au milieu de ce chaos, je suis très reconnaissante », a-t-elle ajouté.

Panettiere a ensuite conclu : « Comme je l’ai déjà dit, je suis en cours de réalisation. Nous le sommes tous. »



Suite aux accusations de drogue et à l’inquiétude générale des fans pour le bien-être de Panettiere, ses représentants ont publié une déclaration à Page Six affirmant qu’il n’y a aucune raison de s’alarmer.

Ses représentants ont déclaré que « parler de son frère pour la première fois était très émouvant pour elle – et que cela avait été une journée longue et épuisante pour elle. Elle n’était pas sous l’influence de l’alcool. »