Hayden Panettiere aborde les inquiétudes concernant les troubles de l’élocution et les médicaments

Hayden Panettiere est s’exprimer.

Après que les fans ont exprimé leur inquiétude pour la Héros En raison de son style de discours, l’actrice a récemment remis les pendules à l’heure sur ce qui se passait dans les coulisses.

« C’est inconcevable que je sois dans cette situation », a écrit Hayden sur Instagram 22 septembre« Mais je me sens obligé d’en parler dans un espace où je ne serai pas critiqué pour la vitesse à laquelle je parle. »

Selon la femme de 35 ans, elle n’avait pas dormi pendant deux jours avant le tournage parce que l’un de ses chiens « se remettait d’une intervention chirurgicale d’urgence ». Elle a également expliqué que la vidéo pour Personnes a été enregistré après un huit-heure par jour et au moment où ils ont commencé à enregistrer, elle était se sentir épuisé.

« Mon représentant a interrompu l’entretien plus tôt que prévu, car il est devenu évident que je m’évanouissais », a-t-elle ajouté, « surtout lorsque le sujet est devenu plus lourd. Nous avons demandé à l’intervieweuse si nous pouvions le refaire un autre jour ou faire un entretien de suivi sur Zoom. Elle nous a assuré que ce n’était pas nécessaire et qu’elle avait le sentiment que c’était un entretien émouvant et sincère. »