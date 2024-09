Hayden Panettiere aborde la controverse sur les troubles de l’élocution après une interview avec « People » | Hayden Panettiere | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Hayden Panettiere réagit aux critiques et aux inquiétudes.

Le joueur de 35 ans Crier L’actrice a publié une déclaration concernant la récente controverse entourant son Magazine People entretien, dans lequel certains les gens ont remarqué son « discours pâteux ».

« J’aimerais prendre un moment pour aborder la controverse entourant une interview que j’ai récemment réalisée avec Magazine PEOPLE » elle a commencé.

« C’est inconcevable que je me retrouve dans cette situation, mais je me sens obligée d’en parler dans un espace où je ne serai pas critiquée pour la vitesse ou la lenteur avec laquelle je parle. Je n’avais pas dormi pendant deux jours avant le tournage à cause d’un de mes chiens qui se remettait d’une opération chirurgicale d’urgence. C’était un tournage de 8 heures suivi d’une interview à la caméra qui devait durer une heure », a-t-elle poursuivi.

« L’interview a bien commencé, et pour mémoire, son début n’est pas inclus dans la version Magazine PEOPLE « J’étais épuisée. Mon représentant a arrêté l’interview plus tôt que prévu, car il était devenu évident que je m’évanouissais, surtout à mesure que le sujet devenait plus lourd. Nous avons demandé à l’intervieweuse si nous pouvions la refaire un autre jour ou faire une interview de suivi sur Zoom. Elle nous a assuré que ce n’était pas nécessaire et qu’elle pensait que c’était une interview émotionnelle et sincère. On nous a également dit qu’ils la modifieraient et que ce serait un bel article. Le magazine n’accorde pas d’approbation pour les images ou les interviews vidéo avant leur diffusion. Nous voyons l’interview lorsqu’elle est mise en ligne. »

« Le deuil est différent pour chacun. Que je prenne ou non des médicaments ne regarde personne et cela ne regarde que moi et mon médecin. Je fais des interviews pour promouvoir mon nouveau film parce que j’en suis fier. Le véritable problème ici est la toxicité des réseaux sociaux et un cycle d’actualités alimenté par des appâts à clics. La santé mentale est si importante, et j’espère que ceux qui lisent ceci comprennent maintenant que ce que vous dites en vous cachant derrière un écran d’ordinateur peut avoir un impact négatif sur quelqu’un. Pour ceux d’entre vous qui sont venus à ma défense au milieu de ce chaos, je suis très reconnaissant. Comme je l’ai déjà dit, je suis un travail en cours. Nous le sommes tous. – Hayden.”

