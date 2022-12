Hayden Hurst: les Bengals de Cincinnati mettent fin à sa bataille contre l’anxiété et tentent de se suicider | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ailier rapproché des Bengals de Cincinnati, Hayden Hurst, connaît l’une de ses meilleures saisons dans la NFL en 2022, mais l’ancien prodige du baseball n’a presque jamais atteint la NFL – à la suite d’une intense bataille contre l’anxiété qui l’a presque vu se suicider.

Avertissement : Cet article contient des références au suicide.

Hurst a été repêché par les Pirates de Pittsburgh lors du repêchage de la Ligue majeure de baseball en 2012, mais il s’est finalement éloigné du match deux ans plus tard après avoir souffert des « jappements » en raison de son anxiété croissante.

Se concentrant sur le football, grâce à une bourse universitaire de l’Université de Caroline du Sud, Hurst espérait que ce nouveau départ améliorerait son état d’esprit.

Parler à Sky Sports’ Neil Reynolds, Hurst a déclaré: “Quand j’ai fait le changement, j’ai pensé que j’irais à l’université, que je m’amuserais, que je serais un enfant pendant un petit moment… et pour la qualité de vie.

“Je pensais que je laissais tout ça [anxiety] derrière mais malheureusement ce truc est qui je suis, ça fait partie de mon maquillage.

“Il m’a suivi jusqu’en Colombie, [South Carolina] malheureusement. Je continuais avec des trucs hors du terrain, comme boire et consommer de la drogue, ce qui n’a pas du tout aidé mon problème. Cela a rendu la situation complètement pire.

“J’ai pris des décisions là-bas qui ont conduit à ma tentative [to take my own life].

“Avec le recul, je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi, mais c’est probablement la meilleure chose qui me soit jamais arrivée car cela m’a complètement fait faire un 180 dans ma vie.

“Ce fut trois ou quatre années difficiles, mais cela a changé la personne que j’étais, a changé l’homme que je suis maintenant.”

“Mes mains commenceraient à trembler, elles transpireraient”

Hurst est sobre depuis 2016 et a poursuivi une carrière très réussie dans la NFL, rejoignant la ligue en 2018 en tant que choix de premier tour pour les Ravens de Baltimore avant de se rendre à Cincinnati – via un passage avec les Falcons d’Atlanta – où il a reçu 388 verges et deux touchés jusqu’à présent cette saison.

Hayden Hurst a continué à se forger une carrière réussie dans la NFL, rejoignant les Bengals de Cincinnati avant la saison 2022

Réfléchissant à ces premières batailles avec anxiété sur le terrain de baseball, l’ancien lanceur a déclaré: “Ayant 18 ans et tout d’un coup, je devais aller jouer au baseball professionnel, un sport pour hommes adultes, j’ai été un peu choqué.

“J’ai toujours compté sur ma famille pour être mon système de soutien et mon roc, et donc les avoir loin était difficile. C’était difficile à gérer pour moi; cela a peut-être joué dans ma situation avec le baseball et mon anxiété.

“Mes mains commençaient à trembler, elles transpiraient. Je n’avais aucune idée de l’endroit où le ballon allait aller – ce qui, pour moi, était si difficile à comprendre et à accepter, car le baseball a toujours été facile.

“C’était dur. C’était tellement bizarre et je n’ai toujours, à ce jour, aucune idée d’où ça vient, comment c’est arrivé ou comment j’aurais pu le réparer?”

Parlant plus loin de l’importance de sa famille pour l’aider à traverser ses moments les plus sombres, Hurst a déclaré: “Ils sont géniaux. Ils n’étaient toujours qu’à un coup de téléphone et ils descendaient toujours [to see me] chaque fois que j’en avais besoin, ce qui, à l’époque, était presque tous les week-ends. Ils sont mon peuple.”

Hurst et sa mère Cathy ont depuis créé la « Hayden Hurst Family Foundation » pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale chez les enfants, les adolescents et les militaires.

“C’est très pertinent”, a déclaré Hurst, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait choisi de raconter son histoire. “Chacun vit son propre truc – anxiété, dépression – mais dans quelle mesure cela peut varier.

“J’ai tout mis là-bas parce que je sais ce que c’est que d’être dans cet espace de tête. Vous vous sentez seul, comme si personne d’autre ne pouvait se sentir comme ça, mais c’est vraiment le contraire.

“Je suis qui je suis, cela a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Et si cela peut aider à sauver des vies, je raconterai mon histoire en détail.”

Williamson: J’avais l’impression que les entraîneurs m’avaient dérangé la tête

L’anxiété et la dépression, comme le dit Hurst, sont des problèmes qui affectent tout le monde, à des degrés divers. Mais les pressions associées au sport de haut niveau peuvent parfois servir à les faire remonter à la surface.

Réagissant à l’interview de Hurst dans le Sports du ciel studio, l’ancien secondeur de la NFL Avery Williamson a partagé son histoire personnelle sur la façon dont sa santé mentale a été affectée pendant le match.

Réagissant à l'interview de Hurst dans le Sports du ciel studio, l'ancien secondeur de la NFL Avery Williamson a partagé son histoire personnelle sur la façon dont sa santé mentale a été affectée pendant le match.

“En tant qu’enfant, vous poursuivez ce rêve en tant que joueur professionnel et vous ne les voyez à la télévision jouer au football que le dimanche”, a-t-il déclaré. “Ce n’est qu’une fois que vous vieillissez que vous réalisez que c’est du ‘travail’.

“Chaque jour, il y a de la pression – quelqu’un est toujours là pour essayer de prendre votre travail. Vous devez être performant, surtout si vous n’êtes pas un choix de repêchage supérieur. En tant que cinquième ronde [draft] choix, chaque jour à l’entraînement je devais être parfait, et surtout dans les matchs.

“J’avais de l’anxiété avant les matchs, je me réveillais le dimanche matin. Parfois, je ne voulais même pas être là.”

Il a ajouté: “Je me souviens d’être entré dans ma quatrième année, mon année de contrat, je me mettais beaucoup de pression pour obtenir ce gros problème – j’avais travaillé dans ce sens toute ma vie.

“J’allais bien mais ensuite ils [the Tennessee Titans] commencé à me faire tourner. J’étais tellement frustré par toute la situation; J’appelais mon agent, stressé. Je me suis tellement dérangé mentalement que j’avais l’impression de ne pas pouvoir performer sur le terrain.

“Je savais que je n’étais pas moi-même et je me souviens qu’après un match, je parlais avec l’un de mes coéquipiers Wesley Woodyard, et dans sa voiture, j’ai commencé à pleurer. J’avais l’impression que les entraîneurs m’avaient foiré la tête alors mal.

“J’ai commencé à faire de la méditation avant d’entrer dans le bâtiment tous les jours et j’ai réussi à sortir de ce cycle. Mais c’était un combat. La pression peut faire craquer n’importe qui.

“En fin de compte, nous sommes humains. Ce n’est pas parce que nous sommes des joueurs de football que nous n’avons pas d’émotions. Vous ne pouvez pas simplement nous regarder comme des machines, nous sommes des gens.

“Vous essayez d’être si dur, essayez de mettre ce bouclier en place, mais parfois le briser et parler aux gens peut vraiment aider.”

Schecter: Il n’y a pas de prix pour la santé mentale de quelqu’un

Ce n’est pas non plus un problème limité aux joueurs de la NFL, l’ancienne entraîneure Phoebe Schecter – la première femme entraîneure britannique dans le sport – parlant de son expérience d’essayer de se frayer un chemin dans le jeu.

“Vous avez de la fatigue, des heures folles – nous sommes là plus longtemps que les joueurs – de 5h à 23h parfois”, a déclaré Schecter. “Vous êtes épuisé, vous ne voyez pas votre famille. Et surtout si vous n’êtes pas dans une équipe gagnante, cela ajoute de la pression.

“Tout le monde est humain. Vous essayez de faire un travail, essayez de travailler à ce niveau incroyablement élevé… et je pense que parfois, cela semble presque plus lourd en tant que femme, si je suis honnête.

Vous ne pouvez pas être perçue comme ayant des émotions, car alors vous serez étiquetée comme" émotive "ou" trop femme ". C'est une vraie chose.

“Vous ne pouvez pas être perçue comme ayant des émotions, car alors vous serez étiquetée comme” émotive “ou” trop femme “. C’est une vraie chose.

“J’avais l’impression que je devais être meilleur que n’importe qui d’autre dans ce bâtiment, je devais travailler à 100% et je ne pouvais pas être moins que ça.”

Elle a ajouté: “Cela peut être beaucoup pour une personne. Et il n’y a pas de prix pour le bien-être de quelqu’un, il n’y a pas de prix pour la santé mentale de quelqu’un.

“Vous n’avez qu’à parler aux gens et leur faire savoir comment vous vous sentez parce que les gens veulent vous aider.”

Toute personne se sentant émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un e-mail à jo@samaritans.org au Royaume-Uni.