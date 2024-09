Hayden Christensen rend hommage à Ewan McGregor lors de la cérémonie du Walk of Fame

Hayden Christensen rend hommage au « meilleur maître Jedi » que tout jeune padawan puisse demander : son La Guerre des étoiles son partenaire de casting Ewan McGregor.

Chez McGregor Cérémonie d’intronisation sur le Hollywood Walk of Fame Jeudi, Christensen — qui a joué Anakin Skywalker/Dark Vador dans les films préquelles et dans la série Disney+ Obi-Wan Kenobi et Ahsoka — se souvient avec émotion de sa première rencontre avec son « frère » sur le tournage australien de 2022 L’attaque des clones.

« J’entre dans cette pièce où on m’a dit qu’Ewan allait être là, et avant même de pouvoir le voir, j’entends sa voix. Et il crie mon nom avec plus d’enthousiasme que je ne l’avais jamais entendu prononcer auparavant », se souvient l’acteur canadien. « Je me retourne et je le vois, puis il s’approche de moi et il me fait un gros câlin. Une étreinte chaleureuse et désarmante. »

Ewan McGregor et Hayden Christensen lors de la cérémonie d’intronisation de McGregor sur le Hollywood Walk of Fame.

Frazer Harrison/Getty



Christensen a noté que McGregor, qui jouait le mentor d’Anakin, Obi-Wan Kenobi, était tout simplement « la personne la plus gentille » lors de leur conversation initiale, lui disant à quel point il était excité de travailler avec lui et de commencer leur entraînement au sabre laser ensemble.

« Il est vraiment très gentil avec moi, et j’ai tout de suite compris que je rencontrais quelqu’un de vraiment spécial. Pas seulement en tant qu’acteur, mais en tant que personne, et que je rencontrais un ami », a déclaré Christensen. Il a ensuite plaisanté : « Un ami qui allait plus tard me couper les deux jambes et me laisser pour mort sur le flanc d’un volcan, mais je suppose que je l’avais mérité. »

McGregor éclata de rire et se tourna vers la foule après la blague de Christensen, qui était un clin d’œil rapide au sort d’Anakin après sa bataille déchirante contre Obi-Wan à la fin des années 2005. La revanche des Sith.

Christensen a soutenu que le travail de McGregor dans le rôle d’Obi-Wan au fil des années représente une « masterclass en matière d’interprétation de qualité ».

Il a continué : « Le regarder incarner ce personnage, c’est comme regarder de la magie. Et le meilleur type de magie – pas celui qui implique une quelconque ruse ou un tour de passe-passe, mais celui qui vous fait vraiment croire en quelque chose de plus grand. Parce qu’il ne jouait pas seulement Obi-Wan, il était Obi-Wan. Je veux dire, il est Obi-Wan. Et j’espère vraiment que nous aurons plus d’Obi-Wan, parce que cet homme est juste La Guerre des étoiles or. »

Christensen a noté que McGregor « a apporté toutes les qualités que nous connaissions du personnage » grâce à l’interprétation d’Obi-Wan plus âgé par Alec Guinness dans la trilogie originale, tout en « imprégnant le rôle de sa propre profondeur et de ses émotions » au fil du temps. Il a ajouté : « J’étais tout simplement émerveillé tout le temps. »

Ewan McGregor et Hayden Christensen dans « L’Attaque des clones ».

Lucasfilm Ltd., avec l’aimable autorisation d’Everett



Christensen a conclu : « Alors, mon ami Ewan, je veux te remercier d’être le meilleur maître Jedi que quiconque aurait pu espérer. Tu m’as toujours soutenu et je t’en remercie. Je suis tellement heureux d’être ici avec toi en ce moment. Ce fut un honneur et un plaisir de travailler avec toi, de manier un sabre laser avec toi et, plus que tout, de t’appeler mon ami. Je t’aime, mon frère. »

McGregor a également fait l’éloge de Christensen dans son discours à la fin de la cérémonie. « Nous avons grandi ensemble dans ce monde fou au cours de ces dernières années – ça fait trop longtemps, 20, 30 ans », a-t-il plaisanté, « et je t’aime tellement. »

McGregor a également évoqué le fait que son étoile sur le Walk of Fame soit placée à quelques mètres de la fin La Guerre des étoiles « Je suis très ému de me retrouver à côté de ma vieille amie Carrie Fisher, sur le trottoir ici », a-t-il déclaré. « Cela signifie beaucoup pour moi aussi ».