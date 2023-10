Hayao Miyazaki travaille déjà sur son nouveau film pour le Studio Ghibli | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415905/415905_600x315.jpg

L’amour du cinéma est difficile à contenir. Encore plus pour ceux qui se consacrent à le faire et si quelqu’un le connaît, malgré les obstacles que représente sa réalisation, c’est bien Hayao Miyazaki. Bien qu’il ait exprimé par le passé son désir de prendre sa retraite, suite à la sortie de son dernier film, Le Garçon et le Héron, A 100%, on dit parmi les dirigeants du Studio Ghibli qu’il n’envisage pas vraiment de le faire et croit simplement qu’il en sera ainsi jusqu’à ce qu’il trouve la prochaine histoire à raconter. Et il semble que cela se soit déjà reproduit.

Hayao Miyazaki va-t-il prendre sa retraite ?

Selon les médias français Libération, Hayao Miyazaki Il cherche déjà à réaliser son prochain film. Voici comment son producteur l’a expliqué Toshio Suzuki, qui assure que le réalisateur ne peut pas s’arrêter de travailler et qu’il est constamment à la recherche de nouveaux projets. Ce qui est encore plus touchant, c’est qu’il croit qu’il ne cessera jamais de collaborer avec lui, même s’ils atteignent tous les deux un âge plus avancé et qu’il souhaite continuer dans l’animation.

Il pense chaque jour à son prochain projet. Je ne peux plus l’arrêter, j’ai déjà abandonné. Dans la vie, il n’aime que son travail. Nous avons parlé récemment et il m’a dit quelque chose d’incroyable : « Au fait, de quoi parlait mon dernier film ? Je ne m’en souviens même plus. Et puis il a commencé à me parler de son nouveau projet, donc je ne vais pas l’arrêter. Tant qu’il travaille, je ne prendrai pas ma retraite. Il a 82 ans, je pense qu’il continuera jusqu’à 90 ans et je serai là avec lui.

Alors maintenant vous savez, demandez à un ami, ou à un producteur si vous faites des films, de vous accompagner comme Susuki le fait avec Miyazaki. Bien qu’aucun autre détail n’ait été donné sur son prochain film, ses fans seront sûrement satisfaits simplement en sachant qu’il n’a pas l’intention de prendre sa retraite et qu’il a déjà quelques idées en tête. Pour l’instant, les fans devront attendre Le Garçon et le Héron – 100%.

Ce film, présenté en première nord-américaine au dernier Festival du film de Toronto, raconte l’histoire d’un jeune homme qui perd sa mère. Ne parvenant pas à s’adapter à sa nouvelle vie sans elle, il finit par voyager dans un monde magique où les vivants et les morts coexistent et où il pense qu’il lui sera possible de la retrouver là-bas. Le film a été un succès auprès des critiques et fait partie des longs métrages les plus attendus de l’année. En fait, c’est toujours le cas.

La première bande-annonce et aperçu officiel du film est arrivé le mois dernier, lorsqu’un distributeur a acquis le titre pour une exposition aux États-Unis et au Canada. Au Japon, le film a été diffusé en publicité et a très bien marché au box-office. Malgré l’excitation suscitée par ce spectacle et cette première grande réponse commerciale et critique sur les terres japonaises et américaines, l’Amérique latine devra faire preuve d’une plus grande patience. On n’a pas encore eu de nouvelles de son arrivée sur notre territoire.

Il faudra voir si quelqu’un osera bientôt le présenter et le faire sortir en salles avant la fin de l’année. Même s’il convient de rappeler qu’en attendant Le garçon et le héronune bonne poignée de films du Studio Ghibli sont disponibles sur Netflix, il y a donc une certaine aisance à revoir sa carrière et les titres d’animation de la société de production pour rendre l’attente plus agréable.

