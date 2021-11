Hayao Miyazaki se prépare à lancer un dernier sort

Aucun artiste n’a exploré les contradictions de l’humanité avec autant de sympathie et de critique que la légende de l’animation japonaise. Aujourd’hui, à 80 ans, il sort de sa retraite avec un autre film.

23 novembre 2021

L’ÉCRAN EST noir, puis vient la première image : Hayao Miyazaki, le plus grand cinéaste d’animation depuis l’avènement de la forme au début du XXe siècle et l’un des plus grands cinéastes en tous genres, est assis devant un poêle en fonte avec un tuyau montant vers le plafond, flanqué de fenêtres entrouvertes. Le soleil brûle à travers les branches des arbres à l’extérieur. Trois petites pommes se perchent sur un rebord de brique rouge derrière le poêle. Il porte un tablier blanc cassé dont la sangle étroite s’attache autour du cou et s’attache avec un seul bouton sur le côté gauche – le même style de tablier qu’il porte depuis des années comme uniforme de travail et public, un rappel qu’il est à la fois artiste et artisan, toujours sur ses gardes contre les taches de peinture – sur une chemise à col blanc impeccable, sa moustache et sa barbe blanches soignées et taillées, et ses cheveux blancs se brouillant en un halo presque alors qu’il me regarde calmement à travers des lunettes noires de hibou, à travers les 6 700 kilomètres de Tokyo à New York.

J’ai une heure pour poser des questions. C’est un cadeau rare, car Miyazaki a longtemps préféré ne pas parler à la presse sauf en cas d’absolue nécessité (c’est-à-dire lorsqu’il est poussé à promouvoir un film), et n’a pas accordé d’interview à un média anglophone depuis 2014 Notre conversation a été négociée par l’Academy Museum of Motion Pictures nouvellement ouvert à Los Angeles, qui a monté le première rétrospective nord-américaine de son œuvre en septembre, avec l’assentiment prudent du Studio Ghibli ; Jessica Niebel, commissaire d’expositions, le cite comme l’exemple d’un auteur qui « a réussi à rester fidèle à lui-même » tout en réalisant des films « accessibles aux gens de partout ». Je sais que j’ai de la chance d’avoir ce temps, et pourtant, cela me fait mal de rencontrer Miyazaki de cette façon, à distance (en raison des restrictions de voyage de Covid-19) et via un ordinateur, une machine qu’il a si bien évitée.